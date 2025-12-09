4 znaka položiće težak test univerzuma 2026, zablistaće i započeti život iz snova!

Prolazak kroz test univerzuma učiniće Vagu, Lava, Vodoliju i Ovna spremnim da se nose sa svim što im život pripremi. Trud će im se isplatiti.

Težak test univerzuma imaće Ovan, Vodolija, Lav i Vaga u 2026. godini, ali ishod će biti vredan toga. Ovi astrološki znaci moraju da rade malo više od većine tokom godine. Međutim, svaki izazov sa kojim se suoče i na kraju savladaju samo će im pomoći da se podignu na viši nivo i započnu život iz snova.

U 2026. godini, univerzum onemogućava ovim znakovima da ignorišu ono što treba da se promeni u njihovim životima. I uz naporan rad i istrajnost, svako od njih će na kraju imati svoj trenutak da zablista.

Bilo da se konačno kreće dalje sa stagnirajućeg posla ili silazi sa tog emocionalnog rolerkostera, ovi horoskopski znaci prolaze testove univerzuma sa odličnim uspehom i dobijaju sve dobro što im dolazi.

1. Ovan – izazovi i ograničenja napraviće vas boljom osobom

Univerzum vas testira od samog početka 2026. godine kada Saturn uđe u vaš znak u februaru. Pošto je „Saturn planeta discipline, ograničenja, strukture, zrelosti, dugoročnog uspeha“, kaže astrolog Andrea Eliot. Srećom, vi niste osoba koja izbegava izazove, a „Saturn će im dati taj izazov“, rekla je Eliot.

Možda ćete biti u iskušenju da budete nepromišljeni ove godine, ali Saturn vas uči da budete disciplinovaniji i strukturiraniji u svom pristupu životu. U početku ćete se osećati kao da ste sputani, ali nastavite da idete napred, bez obzira koliko dugo vam se čini da će trebati.

Kroz ova ograničenja i izazove, postaćete najzrelija verzija sebe, što je uvek dobra stvar.

2. Vodolija – neće biti laka godina, ali ćete napredovati

Tranzit Plutona kroz vaš znak u narednih 18 godina je veliki test od strane univerzuma, ali 2026. godine ćete imati dodatni pritisak Severnog čvora u vašem znaku počev od kraja jula. Dodajte tome pomračenje Sunca u vašem znaku u februaru i možete se kladiti da 2026. neće biti baš laka šetnja.

Međutim, iako se sada može činiti sumorno, ne paničite previše. Teško je, ali kroz ove prepreke, postaćete najrazvijenija verzija sebe.

Od bolje opremljenosti za rukovanje ljudima do boljeg poznavanja sebe, očekujte da ćete napredovati kao nikada do sada kada pređete ovu prepreku na putu.

3. Lav – prođite transformaciju, čeka vas neviđeno izobilje

Lave, „imaćete Južni čvor u svom znaku“, objasnio je Eliot, „što predstavlja stvari kojih se moramo osloboditi, a koje više nisu dobre za nas“. Bilo da su to toksični bivši, toksični prijatelji ili poslovi koji vas iscrpljuju, univerzum testira vašu spremnost da se oslobodite ovih stvari kako biste zaista mogli da napredujete.

Srećom, imaćete pomoć od Jupitera u svom znaku počev od kraja juna, „što donosi sreću, obilje i prosperitet“, rekao je Eliot.

Dakle, ako možete da prođete kroz transformaciju neophodnu da biste postali najbolje ja, očekujte obilje kao nikada do sada.

4. Vaga – prepreke tokom cele godine, ali ne odustajte!

Kada Saturn pređe u Ovna u februaru, biće direktno nasuprot vašem znaku, rekao je Eliot. Kaže da je ova energija obično „veoma izazovna“. Kao rezultat toga, suočićete se sa nekim preprekama tokom cele godine.

Naravno, neće biti sve sumorno, iako 2026. godina može predstavljati svoj deo izazova. Prolazak kroz ove trenutke učiniće vas opremljenijim da se nosite sa svim što vam život baci.

Zato, nikada ne odustajte. Čak i ako život postane težak, verujte da se sve dešava sa razlogom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com