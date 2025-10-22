4 znaka privlače značajno bogatstvo i sreću narednih 30 dana, dobiće od života sve što žele!

Koje znakove horoskopa čeka značajno bogatstvo i sreća u narednih 30 dana? Škorpija, Bik, Ovan i Vaga privlače značajno obilje i sreću počev od 22. oktobra. Sunce ulazi u Škorpiju u sredu, pomažući ova četiri astrološka znaka da dobiju ono što žele od života.

Sezona Škorpija počinje u sredu, i kad god je Sunce u ovom vodenom znaku, ono ima jedinstven način da vrati u život ono što deluje mrtvo.

Sreda je početak nove ere u kojoj se može pronaći skriveno bogatstvo. Možda ćete naslediti situaciju koju neko drugi više ne želi ili ne treba, a kada padne u vaše ruke, to je blagodet! Možda ćete otkriti tajni trik koji će vam uštedeti novac i moći ćete da mudro iskoristite ono što imate.

Sreda je početak 30-dnevne astrološke sezone kada će skrivena sreća izbiti na površinu, što će obilje učiniti mnogo lakšim za pronalaženje.

Škorpijom vlada Pluton, planeta transformacije i moći. Tokom sezone Škorpija, ono što ranije nije funkcionisalo sada se može poboljšati. Velika i obilna promena je pred vratima i samo je pitanje vremena kada će četiri astrološka znaka pronaći put do uspeha.

1. Škorpija – radićete na sebi

Steći ćete obilje u svom ličnom životu i pronaći ćete sreću negujući život koji je usmeren na to ko želite da postanete u svetu. Sunce će ući u vaš horoskopski znak, što znači da je ovo početak jednogodišnjeg solarnog povratka. Solarni povratak je kada imate celu godinu da se fokusirate na jednu jedinu stvar koja vam pomaže da poboljšate svoj život.

Šta želite da radite tokom ovog vremena?

Ako se nadate da ćete postati bogatiji, zapitajte se šta treba da uradite da biste se poboljšali na ličnom nivou. Gde ulažete vreme i energiju u druge, ali nema reciprociteta? Očistite svoj ormar od odeće koja više ne odgovara vašem stilu. Pregledajte nered i uklonite ga iz soba koje u vama izazivaju negativnu vibraciju. Pohađajte kurs ili započnite novi hobi i zakažite lekarski pregled kod svog lekara kako biste bili sigurni da sve ide dobro.

2. Bik – partnerstvo za uspeh, sreću i ljubav

Vaši odnosi će vam pomoći da privučete partnerstvo koje vam donosi sreću i ljubav na snažan način. Iako je sreda početak kada će vaš horoskopski znak privući značajno obilje, to je zapravo početak 30-dnevnog tranzita koji se proteže do 30. novembra, tokom sezone Venere u Škorpiji.

Počinjete da imate sreće u partnerstvima koja su verovatno povezana sa poslom; Zatim, kasnije ćete imati sreće u ljubavi, a verovatno ćete se osećati srećno i u oblasti novca. Ulazite u veoma poseban prozor mogućnosti gde se vaš život može radikalno transformisati od onoga što sada imate do onoga što ćete imati u budućnosti.

Način da privučete izobilje upravo sada jeste da radite stvari koje se odnose na Škorpiju i vašu ideju partnerstva. Postavljajte teška pitanja. Upoznajte se sa potrebama i željama vašeg partnerstva. Ciljajte da saznate više o drugima i od drugih i koristite te informacije da razmišljate o sebi.

Možete otkriti skrivene talente ili dobiti povratne informacije o sebi od nekoga ko vas vidi na način na koji vi sebe ne možete videti. Možda ćete otkriti da postoji posebna veza ili emocionalna hemija koja budi maštu i ostvaruje san.

3. Ovan – otkrivate stvari o sebi koje niste znali

Vi ste moćan mali horoskopski znak i privući ćete obilje i sreću u sredu, 22. oktobra kroz druge. Sezona Škorpija vam pomaže da iskoristite resurse koji vam u prošlosti nisu bili dostupni.

Moraćete da naučite kako da dostojanstveno prihvatite pomoć kada vam je potrebna. Neće vam biti lako u početku, ali dobra vest je da će vam Sunce pomoći da osnažite da prihvatite ovaj veoma poseban deo toga da budete jaki. Potrebna je hrabrost i snaga da priznate kada vam nedostaje u oblasti života za koju je neko drugi sposobniji.

Divni deo je otključavanje tajni rasta. Otkrivate stvari o sebi koje ranije niste znali. Stičete uvid i mudrost iz životnih iskustava drugih, što je za vas oblik bogatstva, obilja i sreće. Uštedećete vreme i izbegavaćete vampire koji vam crpe dragocenu energiju.

Osetićeš da promena počinje u sredu, a najbolje od svega je što je to samo početak.

4. Vaga – sreća u nekretninama, imovini, samopoštovanju

Uskoro ćete videti kako vam lična vrednost raste na način za koji niste znali da je moguć. Sunce će biti u vašem sektoru investicija, što znači da će vaš horoskopski znak privući značajno obilje i sreću u nekretninama, imovini i samopoštovanju — i da, to uključuje novac.

Počnite da ulažete u svoju budućnost i ne zaboravite da brojite svoje blagoslove, jer ih je još na putu. Možda ćete dobiti uplate od čekova za povraćaj novca ili možda kao poklone od prijatelja ili porodice. Ako imate projekat koji ćete završiti do kraja sezone Škorpija (21. novembra), stići će vam nagrada.

Ostanite pozitivni i otvorenog uma. Ono što danas ne možete videti, uskoro će se pojaviti pred vašim očima!

(Krstarica/YourTango)

