4 znaka se u poslednje vreme osećaju napeto i poremećeno, uskoro će doživeti ozbiljan uspeh i promeniti život iz korena

Sa intenzivnom astrološkom energijom koja ih izbacuje iz igre, četiri horoskopska znaka se u poslednje vreme osećaju poremećeno. Međutim dobra vest je da to nije uzalud. Zbog iste te energije, oni će uskoro privući ozbiljan uspeh.

Prema rečima astrologinje Ejmi Demur, ova četiri horoskopska znaka su veoma pogođena ovom sezonom pomračenja, „i trenutno su u portalu pomračenja od sada do kraja septembra“, objasnila je u videu. Iako se ovi znaci mogu osećati „lako uznemireno“, rekao je Demur, „imaju povećanu mentalnu agilnost“ koja im otvara put da privuku ozbiljan uspeh u svoje živote.

1. Ribe

Ako se u poslednje vreme osećate nestabilno, to je zbog snažne energije pomračenja Meseca koja se odvija u vašem znaku. Iako ovo može biti neprijatno, Demur je objasnio da ćete uskoro privući ozbiljan uspeh, posebno kada je reč o vašim vezama.

„Očekujte divlje sudbinske događaje u svom ljubavnom životu“, rekao je Demur u drugom videu. „Možda ćete se povezati sa nekim sa kim ste karmički isprepleteni, možda istražujete vezu iz prošlog života.“

U svakom slučaju, ova energija može prodreti u vaša prijateljstva ili poslovna partnerstva dok uništavate negativne karmičke cikluse i prihvatate veći uspeh.

2. Devica

Sa pomračenjem Sunca 21. septembra u vašem znaku, u poslednje vreme se osećate pomalo nestabilno. Prema Demuru, „uništićete godine negativnih, toksičnih karmičkih ciklusa koji su vas sprečavali da postignete ljubav koju želite.“

Bez obzira da li ste zaglavljeni u traumatičnim ciklusima ili niste imali najbolju sreću u ljubavi, sve će se to promeniti kada privučete ozbiljan uspeh u septembru. Kao što je Demur objasnio: „Sada kada ste naučili karmičke lekcije, konačno ste spremni da krenete dalje od njih kako biste mogli da prigrlite novu ljubav u godinama koje dolaze.“

Međutim, ako to nije baš vaša stvar, nemojte se previše razočarati. Ogromne prilike vam se otvaraju kao nikada ranije. Od karijernih mogućnosti do zarade više novca, sreća je na vašoj strani.

3. Blizanci

Blizanci, iako se u poslednje vreme osećate prilično nestabilno, prema Demuru, spremate se da privučete ozbiljan uspeh jer „konačno ćete se osloboditi prepreka i ograničenja koja su vas sprečavala da postignete vrhunski nivo uspeha u karijeri“.

Od toga da se više posvetite izgradnji reputacije, konačno dobijate cveće koje zaslužujete. Ovo je sjajno, jer su mnogi od vas u prošlosti bili razočarani. Ipak, nakon ove sezone pomračenja, neke od najboljih prilika za vašu karijeru će vam zakucati na vrata jer će napredovanje u karijeri sigurno biti vaše, sve dok ih tražite.

4. Strelac

U poslednje vreme prolaziš kroz to i sve te možda čini nestabilnim. Prema Demuru, „Oslobađate se godinama nagomilanih trauma i emocionalnog prtljaga, koji su vas sprečavali da postignete ljubav, uspeh i sreću koju želite.

Čak i u prošloj godini, mnogi od vas su prošli kroz neka od najznačajnijih životnih iskustava koja ste ikada imali. Učenjem tih životnih lekcija i ostavljanjem prtljaga iza sebe, očekujte da će vam se sada pojaviti još uzbudljivijih životnih prilika.

„Ovo je mesec u kojem konačno možete početi da dobijate priznanje koje zaslužujete za sav svoj naporan rad“, rekao je Demur. „Ili možete izgraditi nešto što će dobiti ogromno priznanje.“

(YourTango)

