4 znaka snažno privlače obilje i sreću od 17. februara: Zapišite ideju, doneće vam bogatstvo!

Vodolija, Rak, Jarac i Lav snažno privlače obilje i sreću ovih dana. Planetarni aspekti stvaraju im ideju koja može da donese bogatstvo.

Četiri horoskopska znaka snažno privlače obilje i sreću 17. februara 2026. U utorak, nekoliko astroloških događaja snažno utiče na vaš život.

Sunce je u konjunkciji sa Mesecom u Vodoliji, označavajući novi lunarni ciklus. Takođe dolazi do pomračenja Sunca neposredno pre nego što Mesec uđe u Ribe. Počinje kineska lunarna Nova godina, a Venera, planeta koja vlada novcem, imovinom, lepotom i ljubavlju, u konjunkciji je sa Severnim čvorom u Ribama.

Kad god se aktiviraju Lunarni čvorovi, u vašem životu se dešavaju sudbonosni događaji. Isto važi i za pomračenja Meseca ili Sunca, ali ovi događaji se dešavaju mesecima na način koji vidite i osećate. Ulazak Meseca u Ribe signalizuje konfuziju i vreme za duhovno razmišljanje.

Sezona manifestovanja kroz to kako se osećate, mislite i delujete je sada otvorena i vreme je da privučete ono što želite u svoj život. Ovi astrološki znaci prihvataju energiju koja je danas dostupna i koriste je da snažno privlače značajno obilje i sreću u svoje živote.

1. Vodolija – zapišite ideje, ostvariće se

Iako se pomračenje Sunca dešava u vašem horoskopskom znaku, energija Venere u konjunkciji sa Severnim čvorom vam donosi sreću i izobilje. Vaše finansije vas pozivaju da postanete neverovatno kreativni i razmišljate van okvira. Neke od vaših briga o veštačkoj inteligenciji zahtevaju planiranje u budućnosti.

Pomračenje u vašem znaku vam pruža dozu želje, pa na ove promene gledate sa optimizmom. Privlačite sreću tako što ostajete proaktivni. Ne želite da propustite prilike da naučite nove alate ili da prihvatite inovaciju koja obećava da će vam doneti novac. Naprotiv, umesto toga, pratite ih i tražite ih.

One su spremne da se manifestuju u vašem životu počev od 17. februara. Jedan od načina da signalizirate da ste spremni da sreća uđe u vaš život je da napravite teglu za novac i u nju stavite novu novčanicu od jednog dolara. Zapišite jednu ideju i dodajte je u teglu da biste postavili svoju nameru.

2. Jarac – postavite rok za ostvarenje

Razgovor 17. februara otvara vrata neočekivane, ali dobrodošle prilike. Spremni ste da istražite novi dogovor, bilo kroz usmene ili pismene pregovore. Nešto se menja u vašoj zajednici. To može uključivati krug prijatelja ili blisku grupu sa kojom volontirate ili sa kojom profesionalno radite.

Međutim, privlačite obilje i sreću slušajući svoj unutrašnji glas sa namerom. Duhovna energija Riba, u konjunkciji sa Venerom tokom današnjeg pomračenja Meseca, otvara vam portal za promenu života. Međutim, morate obratiti pažnju da biste videli kuda vas univerzum želi odvesti. Danas zapišite svoje ideje u dnevnik ili belešku u telefonu. Postavite rok i odredite jedan korak koji ćete preduzeti da biste počeli da sprovodite ideje u delo.

3. Lav – finansijski procvat

17. februara privlačite obilje i sreću u svoj romantični život tokom i nakon pomračenja Meseca. Dvoje ljudi koji se spajaju predstavljaju moćnu silu i u utorak ćete privući istomišljenika u svoj život koji će vam pomoći da stvari gledate drugačije. Njihova perspektiva, u kombinaciji sa vašom energijom i odlučnošću, stvara snažnu sinergiju koja podstiče promene, što dovodi do finansijskog povrata, sticanja nekretnina i uticaja.

Otkrivate kako je timski rad bolji od solo rada. Odustajete od želje da uvek radite stvari sami i spremno verujete nekome sa kim ćete deliti svoj život. U trenutku kada se vaše razmišljanje promeni sa „ja“ na „mi“, stvari počinju da se menjaju. Osećate se trenutno bogatije, mudrije i jače, a vaš optimizam se vraća konstruktivno.

Jedan od načina da se ova promena konkretno demonstrira jeste da pošaljete poruku nekome koga želite da smatrate odgovornim i da zauzvrat tražite isto. Planirajte dan ili vreme za svakodnevnu proveru kako biste se međusobno inspirisali da postignete svoje ciljeve.

4. Rak – gledate svet novim očima

I Rakovi snažno privlače obilje i sreću kroz putovanja 17. februara. Možda ćete biti zamoljeni da krenete na poslovno putovanje ili da odete negde sa prijateljem, kolegom ili saradnikom na zadatak. Tokom ovog putovanja, doživljavate prosvetljenje koje otkriva preko potrebnu promenu koju morate da napravite.

Gledanje sveta novim očima menja vašu perspektivu o tome šta radite i kada. Stvari počinju da se menjaju u trenutku kada vaša svest raste. Nije stvar u tome da se vaše spoljašnje okolnosti menjaju, već vi sami. Vi vidite stvari drugačije, i to čini veliku razliku u načinu na koji donosite odluke.

(Krstarica/YourTango)

