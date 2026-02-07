4 znaka su nezaustavljiva sve do kraja 2026. Ništa im se ne može isprečiti na putu sreće, uspeha i blagostanja

Rak, Vodolija, Rak i Jarac su četiri znaka nezaustavljiva sve do kraja 2026. godine. Ništa neće moći da im stane na put uspeha i bogatstva.

Četiri horoskopska znaka su praktično nezaustavljiva sve do kraja 2026. godine. Prema rečima astrologa po imenu Mej, ovo su astrološki znaci „o kojima ćemo najviše slušati“ tokom godine.

„Oni su zaista glavni likovi“, objasnila je Mej u videu, „i apsolutno ništa neće moći da stane na put uspehu koji će uskoro postići.“

Ovi znaci su prošli kroz svoj deo uspona i padova u poslednjih nekoliko godina, ali kroz sve to, postavili su se na put ka uspehu i neće stati dok ne ostvare svoje ciljeve.

1. Rak – napredak na svim poljima

Sa toliko pozitivne energije u vašem znaku, praktično ste nezaustavljivi do kraja 2026. godine. Prema Mej, „Jupiter je i dalje uzvišeni u vašem znaku, planeti sreće, blagostanja“.

S obzirom da je Jupiter „planeta koja vam donosi velike i grandiozne rezultate u svemu što idete napred“, rekla je Mej, 2026. godine, praktično ništa ne može da stane između vas i uspeha koji zaslužujete.

Pošto je Jupiter takođe u trigonu sa Severnim čvorom, koji upravlja sudbinom, Mej je objasnila da možete fizički osetiti koliko ste blizu ispunjenja svoje životne svrhe.

Budite spremni za mnogo uspeha i isceljenja, posebno kada Saturn uđe u vašu desetu kuću karijere sredinom februara, kada se sve što ima veze sa ranama iz detinjstva oko autoriteta čisti.

2. Vodolija – postoji ogromna želja

Vodolije, ove godine doživljavate redak astrološki događaj koji vas čini praktično nezaustavljivim do kraja 2026. godine. Prema Mej, „Severni čvor ulazi u vaš znak u julu 2026. na 18 meseci“, tranzit koji se ne dešava često — „samo svakih 18 godina“, rekla je Mej.

Pošto Severni čvor predstavlja vašu svrhu i mesto gde se „osećate najviše usklađeno“, objasnila je Mej, ove godine konačno osećate da ne samo da znate kuda želite da idete u životu, već tačno kako da tamo stignete.

To znači da po prvi put posle nekog vremena postoji vatra u vama. Od osećaja veće moći do većeg uticaja, očekujte da ćete imati bolji osećaj zajedništva i iskusiti odnose koji napreduju. Od platonskih prijateljstava do romantičnih veza i poslovnih partnerstava, sve se menja na bolje ove godine.

Dakle, ako ste se nadali da ćete biti prepoznati, budite spremni. Darovi koje ste zakopali u sebi spremni su da ih svet vidi.

3. Lav – godina uspeha i prosperiteta

Godina 2026. je smaragdna godina za vas, čineći vas praktično nezaustavljivim tokom cele godine. Jupiter ulazi u vaš znak krajem juna, donoseći vam sreću i izobilje do kraja godine.

Ove godine ćete biti smatrani učiteljem mudrosti. Ovo ne pomaže samo vama lično, već i vašim odnosima, gde „biste mogli ozbiljno imati veliko širenje“, rekla je Mej.

Od deljenja životnih lekcija do širenja svojih prirodnih darova svetu, očekujte da 2026. bude godina uspeha, pažnje i prosperiteta. Prema Mej, „takođe ćete se susresti sa izuzetno duhovnim poduhvatima gde će se stvari dešavati na čudesne načine“.

4. Jarac – godina finansijskog uspeha i ljubavi

U osnovi ste nezaustavljivi u 2026. godini, godini u kojoj „gradite svoj dom“, rekla je Mej, i „redefinišete šta je za vas uspeh“. Iako vam naporan rad nije stran i već ste nezaustavljivi, umesto da ulažete toliko energije u posao, „obnavljate svoje temelje u životu, svoju strukturu, svoju disciplinu, svoje sposobnosti za uspeh“, objasnila je Mej. „Sve se to prepisuje sa čistijim i novijim listom.“

Šta god da sada započnete, bićete nezaustavljiva ličnost i ostaviće trajan uticaj godinama koje dolaze. A sa Saturnom koji ulazi u vašu četvrtu kuću, očekujte da će sve poslovne ideje ili poduhvati sa nekretninama zaista procvetati.

Pored toga, ova godina je takođe odlična za venčanje, jer je Jupiter u vašoj sedmoj kući donoseći dodatnu sreću vašim vezama. Dakle, ako ste želeli finansijski uspeh i ljubav, 2026. je vaša nezaustavljiva godina da zablistate, jer vas ništa ne sprečava.

(Krstarica/YourTango)

