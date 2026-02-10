4 znaka ulaze u period prepun obilja i sreće, do 6. marta Venera će ih zasipati ljubavlju, lepotom i novcem

Device, Ribe, Vage i Bikovi ulaze u period prepun obilja i sreće u kom će ostati do 6. marta. Venera u Ribama donosi im ljubav, novac i sreću.

Period prepun obilja i sreće nailazi za ova četiri horoskopska znaka. Oni privlače obilje i sreću od 10. februara 2026. godine, kada Venera uđe u Ribe. Venera je uzvišena u Ribama, što joj omogućava da izrazi svoju energiju u najvišoj mogućoj vibraciji.

Venera je planeta koja vlada ljubavlju, lepotom i novcem. Ona je drugi vladar sreće, tako da iako je njen primarni fokus na romantičnoj ljubavi.

Od sada do 6. marta, Jupiter i Venera su u svojoj egzaltaciji, oba fokusirana na teme vezane za dom. Obratite pažnju na ovaj prozor mogućnosti jer, ako se mudro koristi, proširuje vaše vidike.

1. Bik – poslovne prilike

Vaša prijateljstva vrede zlata. 10. februara, vaš planetarni vladar, Venera, ulazi u Ribe. Kada se to desi, slatkoća života čini čuda u vašoj društvenoj mreži. Što više ljudi poznajete, više novca zarađujete. Umrežavanje nije samo za zabavu, već je dobro i za zarađivanje novca.

Sada ste kao magnet za ljude i kad god neko ima priliku za koju ste savršeni, javiće vam se. Ako želite da promovišete svoje proizvode ili usluge ili ako gradite novi posao, razgovarajte o tome.

Vaši snovi se mogu ostvariti ako radite na njihovoj izgradnji.

2. Vaga – zdravlje je bogatstvo

Zdravlje je bogatstvo i kada planeta koja vlada vašim znakom uđe u Ribe, vaš sektor blagostanja se osvetljava. Ovo je vreme da počnete bolje da brinete o sebi. Želite da idete u šetnje ili da radite stvari koje poboljšavaju vaš izgled.

Atraktivni ljudi su uspešniji u životu. Ako počnete da idete na razgovore za posao, moglo bi vam se ponuditi više novca zbog vaše privlačnosti.

Ponude stižu brže, a vrata za koja ste nekada mislili da je nemoguće proći se otvaraju. Već ste prirodno lepi, ali sa Venerom u Ribama, još više, i za vas, ona privlači obilje.

3. Ribe – obilje i sreća zbog unutrašnje lepote

Privlačite obilje kada se samousavršavate. Kada Venera uđe u vaš znak, odmah osećate promenu. 10. februara shvatate šta želite da uradite da biste izgradili lep život. Želite da ulepšate svoj dom i postavite biljke u kancelariju.

Želite da osvežite svoj izgled i pohađate kurs ličnog razvoja. Obilje i sreća koje privlačite proizilaze iz unutrašnje lepote koja je vidljiva drugima. Vaše zdravlje se poboljšava. Vaš život postaje ispunjeniji. Ispunjen život se prirodno oseća izobiljem, i vi se automatski osećate srećno.

4. Devica – profesionalni i romantični odnosi u usponu

Privlačite obilje i sreću kroz veze. Kada Venera uđe u Ribe, aktivira vaš sektor veza. 9. februara, i vaši profesionalni i romantični odnosi će se poboljšati.

Mogli biste upoznati nekoga ko će vam promeniti život finansijski tako što će vas upoznati sa prilikom koja uključuje zajednički projekat. Vaš partner dodaje vrednost vašem životu tako što će vas zamoliti da spojite domaćinstva ili vas zaprosi.

Želite da izbegnete da mislite da morate sve sami da uradite i umesto toga potražite načine da stvari radite sa nekim do koga vam je stalo. Zatražite pomoć i mislite to ozbiljno. Budite otvoreni i prijemčivi. Ovaj put ulazite u period prepun obilja i sreće, i otkrićete da vam je život stvarno srećan.

(Krstarica/YourTango)

