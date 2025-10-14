4 znaka ulaze u zlatan period 24. oktobra: Zvezde im ovaraju vrata novih prilika, napretka i bogatstva. I to će potrajati duže!

Za Ovna, Lava, Strelca i Ribe 24. oktobar donosi početak perioda izuzetne sreće i uspeha.

Zvezde se tada poravnavaju tako da im otvaraju vrata novih prilika, napretka i blagostanja. Četiri horoskopska znaka osetiće posebnu vrstu kosmičke podrške, koja ih vodi pravo do ostvarenja onoga što su dugo želeli.

Ovo nije slučajna sreća, već nagrada za strpljenje, trud i veru. Faza sreće ne traje ovaj put samo jedan dan, 24. oktobar je njen početak, a pozitivni uticaji osećaće se i u narednim nedeljama. Da biste iskoristili ovu energiju, budite otvoreni za nove prilike, verujte u sebe i ne plašite se da preuzmete inicijativu.

Ovan – počnite nešto novo

Vreme je da krenete u akciju. Energija i motivacija su vam na vrhuncu, pa je idealan trenutak da završite započeto ili pokrenete nešto novo.

Lav – mogući finansijski dobici

Sijate punim sjajem. Bićete u centru pažnje, a mogući su i finansijski dobici. Ljubavni život takođe cveta, pa iskoristite ovaj nalet pozitivne energije.

Strelac – nova poznanstva donose uspeh

Spremite se za nova iskustva. Putovanja, nova poznanstva ili prilike za učenje donose vam uspeh i zadovoljstvo.

Ribe – poslušajte sebe, konačno!

Intuicija vam postaje glavni saveznik. Slušajte svoj unutrašnji glas jer vas vodi ka poslovnim i ličnim pobedama.

(Krstarica/Informer.rs)

