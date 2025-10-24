4 znaka zatvoriće težak karmički ciklus do februara 2026, imaće najteži period u poslednjih 30 godina

Ribe, Strelac, Devica i Blizanci imaće najteži period u poslednjih 30 godina, kraj 2025. godine donosi im proces završetka teških karmičkih lekcija.

Retrogradni Saturn u Ribama ulazi u svoj završni krug kroz ovaj znak, donoseći proces završetaka, karmičkih lekcija i dubokog suočavanja sa sobom sve do februara 2026. godine.

Ovo je period u kojem znakovi kao što su Ribe, Blizanci, Device i Strelčevi konačno zatvaraju poglavlja koja su otvorena još u martu 2023. godine, kada je Saturn ušao u ovaj znak nakon 30 godina.

Završni prolazak Saturna kroz Ribe do februara 2026. označava kraj jednog velikog karmičkog ciklusa za sve nas, naročito za pomenuta četiri znaka, koji će izaći iz njega promenjeni iz korena. Saturn je poslednji put boravio u Ribama pre oko 30 godina.

Ribe – suočiće se sa svim onim što su izbegavale

Saturn u vašem znaku dovodi vas do tačke potpune zrelosti. Tokom ovog poslednjeg retrogradnog kruga do februara 2026, Ribe će morati da se suoče sa svim onim što su izbegavale, bilo da je reč o odnosima, zdravlju, emocijama ili odgovornostima.

Može doći do umora i osećaja pritiska, ali i do sazrevanja koje donosi ogromnu snagu. Ovo je vreme kada konačno shvatate da granice nisu kazna, već zaštita.

U februaru 2026. mnoge Ribe će simbolično „skinuti staru kožu“ i izaći stabilnije, mudrije i spremnije za novi životni ciklus.

Strelac – naučiće da prepoznaju emocije

Za Strelčeve, retrogradni Saturn u Ribama deluje kroz polje doma, porodice i unutrašnje sigurnosti. Do februara 2026. moguće su promene vezane za stanovanje, odnose sa roditeljima ili osećaj pripadnosti.

Sve što nije postavljeno na zdravim osnovama mora se sada ispraviti. Mnogi Strelčevi će morati da preuzmu više odgovornosti u porodici, ali će zauzvrat pronaći stabilnost koju dugo traže.

Ključ je u tome da ne beže od emocija, već da nauče da ih prepoznaju i izraze.

Device – vreme realizma, a ne idealizma

Saturn prolazi kroz vaše polje partnerstava, pa retrogradni ciklus do februara 2026. donosi ozbiljno preispitivanje odnosa, bilo da su ljubavni, poslovni ili porodični. Device mogu osetiti težinu obaveza ili hladnoću u partnerstvu, ali to je poziv da postave granice i shvate šta zaista žele od drugih.

Ako je veza stabilna, sada će proći kroz test i postati jača, a ako nije, Saturn će doneti jasnoću i kraj. Ovo je vreme realizma, ne idealizma.

Blizanci – izdržite pritisak sada

Za Blizance, Saturn retrogradan u Ribama testira karijeru, javni imidž i ambicije. Moguće je da se osećate kao da stagnirate ili da vam se trud ne vidi, ali ovo je proces sazrevanja koji vas priprema za veliki profesionalni preokret posle februara 2026.godine.

Saturn vas uči strpljenju, disciplini i odgovornosti. Oni koji izdrže pritisak sada, biće nagrađeni trajnim uspehom u godinama koje dolaze.

(Krstarica/Informer.rs)

