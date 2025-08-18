4 znaka žive najbolji život u pedesetim godinama, oni stare grandiozno i srećno!

Mnogi se plaše starenja, jer je fizičko starenje neprijatna i nesrećna činjenica života, i svako ko vam kaže da uživa gledajući se u ogledalo i gledajući sebe kako se pretvaraju u kožastu ljušturu svog nekada gipkog i prelepog lika je lažov.

Jednom prilikom rok zvezda Dejvid Bouvi, Jarac, je rekao: „Mislim da je starenje izvanredan proces u kojem postajete osoba kakva ste oduvek trebali biti.“

Osim ako nisu proveli celo svoje odraslo doba upleteni u niz ličnih i profesionalnih katastrofa, neko u pedesetim godinama je mnogo verovatnije da je bolje shvatio život od nekoga u dvadesetim. Važne stvari poput braka, dece, obrazovanja i novca verovatno su do tada već razrađene i rešene.

Kada ste u pedesetim godinama, verovatno je više godina iza vas nego ispred vas. Razmislite o ovim stvarima na trenutak.

Iako sve izgleda uzbudljivije kada ste mlađi, nekim ljudima je potrebno duže nego drugima da shvate šta ih čini srećnim, a šta ne. Šta vredi shvatiti ozbiljno, a šta ignorisati. Šta su spremni da trpe, a šta apsolutno odbijaju da tolerišu.

Zemljani znaci – Jarac, Bik i Devica – svi su se našli na ovoj listi jer su manje vetroviti i kompulzivni od drugih znakova i imaju tendenciju da život shvataju polako i stabilno… i na kraju stare graciozno i srećno.

Ova četiri znaka najčešće smatraju da je bolje uživati u pedesetim nego ih provesti sećajući se sa setom koliko ste uživali u svojim dvadesetim.

1. Jarac

Vi ste ono što je poznato kao „stara duša“ – rođeni ste mudri. Čak i sa 10 godina, imali ste mudrost i uzdržanost pedesetogodišnjaka. Vredni, odgovorni i organizovani, sve ćete postići kada budete mlađi. Tinejdžerske godine i dvadesete ćete protraćivati učeći i radeći, radeći i učeći. Ali kada napunite pedesete, škola se završava i fabrička zviždaljka se oglasi, i vreme je da se prepustite sebi. Naravno, osećate se pomalo jeftino i zlobno kada proveravate društvene mreže da vidite koliko su svi sa kojima ste išli u srednju školu ostarili, ali to ipak radite.

2. Bik

Vaša astrološka sudbina – na vama je da odlučite da li je to blagoslov ili kletva – jeste da će vama uvek vladati Venera, planeta luksuza i čulnih zadovoljstava. Kada ste bili mlađi, još uvek ste shvatali ko ste. Odlučili ste da su vaše mlađe godine za rad, jer rad zahteva više energije nego igra. Prvu polovinu života ste proveli vredno radeći kako biste drugu polovinu mogli da provedete trošeći sav novac koji ste zaradili tokom prve polovine. Na ostatak života gledajte kao na jedan produženi vikend ili beskrajni letnji odmor. Zakleli ste se da ćete biti hedonista u dvadesetim, tako da sada kada ste u pedesetim, možete biti poznavalac. Umesto da se samo zabavljate, slavićete.

3. Rak

Zbog snažnog uticaja Meseca na vaše emocije, i dalje krvarite iz svake pore intenzivno jakim osećanjima. To se nikada neće promeniti. To je vaša sudbina. Nećete pobeći od svih tih emocija, ali kada dostignete određene godine, naučili ste da se klonite negativnih i usmerite ka pozitivnim. Navikli ste na svoje emocije – na kraju krajeva, to su iste one koje ste imali u dvadesetim – ali razlika je u tome što sada imate kontrolu nad njima. Ne ljutite se previše, ne tužite se previše ili se ne presrećete toliko da završite, recimo, nadroženi i vozite gliser iz jezera u nečije dvorište. Da, svet je pun licemera, prevaranata, lažova i sadista. Razlika je u tome što sada shvatate da nema smisla da se uznemirate zbog njih.

4. Devica

Do trenutka kada pređete pedeset godina, bićete svetski mudri i iskusni u mnogim zadovoljstvima koja život nudi. U pedesetim ćete imati dovoljno iskustva da više nikada nećete ništa raditi „kao devstvenik“… ali ćete nastaviti da sve radite kao Devica. Trebalo vam je nekoliko decenija da shvatite neke važne stvari kao što je razlika između otvorenosti i naivnosti. Između ljubaznosti i slabosti. A najgorča pilula koju ste morali da progutate bila je kada ste shvatili da možete biti previše fini prema nekim ljudima. Dok napunite pedesete, znaćete šta želite od ljubavnika, od prijatelja i u karijeri. Takođe ćete znati šta želite da radite u slobodno vreme. Kasno ćete procvetati, ali vaš život će krenuti neočekivano svetlijim putem – pomalo kao proceduralna drama koja se iznenada pretvorila u romantičnu komediju, piše Yout Tango.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com