5 horoskopskih znakova koji nisu čuli za tačnost: Svuda i uvek kasne

Nekim znakovima horoskopa jednostavno je teško držati se rasporeda; njihove osobine kao što su sanjarenje, radoznalost ili sklonost spontanosti često ih odvedu izvan vremena i čine ih manje tačnima u dogovorima.

Strelac — avanturist bez sata

Strelčevi vole slobodu i trenutke otkrića, često se zaokupe nečim novim u poslednjem trenutku i zaborave na planove, zbog čega su među onima koji najčešće kasne.

Ribe — sanjarenje menja realnost

Ribe su kreativne i izgubljene u mislima; njihova bujna mašta i emotivna koncentracija lako ih odvedu izvan koncepta vremena, pa im tačnost često izmiče.

Blizanci — previše stvari na jednom mestu

Blizanci uživaju u raznolikosti i stalnom aktiviranju uma; njihova potreba da rade više stvari odjednom dovodi do odlaganja i distrakcije, što se manifestuje kao nepoštovanje termina.

Vodolija — živi po sopstvenom ritmu

Vodolije imaju sopstveni unutrašnji tempo i lako se izgube u hobijima ili idejama; kad su potpuno zaokupljene, zaborave na obaveze i kasne na dogovore.

Vaga — prevelika želja da ugodi dovodi do pretrpanosti

Vage su diplomatske i žele da udovolje svima, pa preuzimaju previše obaveza; problem prioritizacije često ih ostavlja bez vremena i rezultira povremenim kašnjenjima.

