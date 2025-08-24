5 najomraženijih znakova horoskopa, proverite zašto vas ljudi ne vole, a možda i niste na ovom  spisku

Prema shvatanjima astrologa, svaki horoskopski znak ima neke osobine koje drugima idu na živce, Tako astrolozi tvrde da su one povezane sa horoskopskim znakom u kom smo rođeni.

Na primer, neki znaju da budu osvetoljubivi i manipulativni jer uvek znaju kako se istaći dok su drugi naporni za život zbog preteranog komplikovanja i želje za savršenstvom ili zbog površnih emocija

Blizanci

Pripadnici ovog znaka su društveni, brbljavi, hiroviti i pomalo znatiželjni. Ali, vole da ogovaraju druge i uvek žele biti u centru pažnje. Mnogi ne vole Blizance zbog njihovog dvoličnog karaktera. Često je teško znati šta zaista misle o drugima.

U jednom trenu su slatki prema nekome, a već u drugom postaju vrlo oštri. Blizance ništa ne može dugo zabaviti, a kad im netko dosadi, bez puno dileme mu okrenu leđa. Njima je zabava na prvom mestu i uvek smišljaju načine kako se zabaviti i udovoljiti sebi.

Imaju pomalo čudan smisao za humor, oštar – često ne razumeju razliku između šale i uvrede. Takođe, predanost im nije jača strana, znaju biti vrlo površni u emocijama i izuzetno su orijentisani na sebe. Katkad se trude da pokažu osećaje, ali to zapravo nije iskreno. Ne vole donositi odluke, već to radije prepuštaju drugima – da oni nešto ne bi bili krivi.

Devica

Pripadnici ovog znaka skloni su preispitivanju svega i svakoga i preteranoj brizi, a to ponekad može biti naporno za druge. Osim toga, Device su perfekcionisti što znači da sve mora biti savršeno, i daće sve od sebe da to doista i bude tako. Ali na tom svom putu do savršenstva uvlačiće i druge ljude koji onda mogu da osećaju velik pritisak i nelagodnost.

Vole biti organizatori jer smatraju da će to najbolje napraviti, sklone su da rade dugoročne planove kojih se potom strogo pridržavaju, a onaj ko se usudi ne držati tog plana – neće proći dobro. Takođe, Device vole red i čistoću da bi mogle normalno funkcionisati.

Obzirom da su toliki perfekcionisti, s vremena na vreme im treba odmor od svih i svega pa se vole povući negde u osamu i ‘puniti baterije’. Najviše mrze kad ih netko prekine u takvim trenucima opuštanja, tad im se doslovce može smračiti pred očima.

Škorpija

Znaju biti osvetoljubivi i manipulativni jer uvek znaju kako se istaći. Škorpija je komplikovan znak. Njih ljudi ili jako vole ili jako mrze, a ponekad i oboje u isto vreme. Oni su vrlo intenzivni, kad vole, vole snažno, ali ako nekoga ne vole – iskazivaće mu to bez imalo zadrške. Znaju biti izuzetno posesivni prema partneru ili prijateljima, a skloni su i jakoj ljubomori.

Pripadnici ovog znaka nisu nimalo laki. Na primer, skloni su nekoga razmaziti komplimentima, pripremiti mu doručak u krevetu i zagrliti ga tako čvrsto da ne možete disati, ali ubrzo kao da se preokrenu pa postanu hladni – recimo, uzimaju mobilni u ruke i ignorišu drugu stranu, prigovaraju zbog sitnica…

Neki ih nazivaju i anđelima i demonima u jednom. I iskreno, Škorpije zapravo uživaju u svemu tome, vole biti drugačiji od drugih znakova i nimalo im ne smeta ako ih pojedinci smatraju mračnima, ekstremnima, osvetoljubivima… Ipak, koliko god ih voleli, njihova mračna strana može gušiti bliske ljude.

Jarac

Ovo su pojedinci vrlo marljivi, ambiciozni i probitačni. Kad zacrtaju neki cilj, idu uporno prema njemu gazeći sve pred sobom. Skloni su drskim odgovorima i ne vole gubiti vreme pokušavajući impresionirati druge. Jarci znaju biti vrlo ozbiljni, previše ozbiljno shvataju svoje odgovornosti pa se često ne znaju kvalitetno opustiti i zabaviti – kao da stalno žive u nekom grču.

Po prirodi su vrlo sumnjičavi i skeptični, i nisu skloni verovati u nešto što nisu videli vlastitim očima. Takođe, i kad im u životu ide sve savršeno, neće se znati opustiti već će im u glavi stalno biti misao: ‘Što ako nešto krene po zlu?’. Može se reći kako imaju neku dozu pesimizma u sebi bez obzira na to koliko im je zapravo dobro.

Jarci znaju iskazivati i kritičnu stranu karaktera, ali tad nisu kritični prema sebi, već prema drugim ljudima. Imaju visoke standarde i očekuju da im se bližnji prilagođavaju. Često su i vrlo tvrdoglavi. Imaju li snažan osećaj da je njihova odluka najbolja, onda ih nitko ne može uveriti u suprotno.

Vodolija

Ljudi kod njih najviše ne vole njihovu nepredvidljivost i paradoksalnost. Vodolije rutina i ponavljajući poslovi dovode do ludila, jer vole da žive spontano od trenutka do trenutka, pomalo avanturistički. Svemu pristupaju više glavom nego srcem, odnosno emocije im nisu na prvom mestu zbog čega znaju imati problema sa zbližavanjem i povezivanjem sa drugim ljudima.

Kad nešto krenu da rade, naprave to kako treba – nisu skloni da ostave posao na pola napravljen. Pripadnici ovog znaka ne vole biti sputani i alergični su kad im se netko upliće u posao i planove. Kad se naljute, napadaju bez oklevanja, najčešće vikom i galamom.

S vremena na vreme ih zna uhvatiti jak pesimizam, a onda nisu u stanju da vide ništa dobro u svojoj okolini niti u ljudima kojima su okruženi. To zna biti naporno za pojedince koji žive ili rade s njima. Ipak, uprkos svemu, Vodolije su jedan od najnaprednijih, najhumanijih i najinteligentnijih znakova Zodijaka.

