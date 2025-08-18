5 najpametnijih znakova horoskopa: U jednom od njih bio je rođen i Nikola Tesla, a možda ste i vi na spisku

Sudeći prema astrologiji, neki horoskopski znaci se posebno ističu svojom inteligencijom. Ko su najpametniji znaci Zodijaka?

Neki ljudi ističu se i bolji su u rešavanju problema pa mnogo brže dolaze do rešenja problema sa kojima se svakodnevno susreću. Oni možda nekima deluju vrlo mistično, ali to je uglavnom zato što rade na briljantnim idejama i planovima.

Za ovih 5 znakova zodijaka se veruje da su najpametniji.

Vodolija

Ovaj je horoskopski znak najviše povezan s filozofijom. Vodolije često oduševe okolinu inovativnim pristupom rešavanja problema, a kroz život koračaju s mišlju da je sve ostvarivo.

Škorpija

Škorpije su vrlo osećajne i obuzete turbulentnim emocijama. Svakodnevno sebi i drugima postavljaju razna intelektualna pitanja, a nije im strana ni moć viđenja kroz iluziju što najčešće koriste kako bi promatrali društvenu dinamiku.

Blizanci

Osobe rođene u znaku blizanaca odlično se snalaze u društvu jer, kao i škorpije, sjajno procenjuju društvenu dinamiku. Najviše ih zanimaju sociološka i politička pitanja, a njihova izvanredna moć planiranja donosi novi pogled na svaku situaciju.

Vaga

Vagama su najbitnije harmonija i estetika. Najčešće razmišljaju o uticaju umetnosti na opšte blagostanje čoveka, a svakodnevno im se po glavi motaju i pitanja o pravdi i društvenim problemima.

Rak

Rakovi su najosetljiviji horoskopski znak, a ta ih činjenica veže za neprestano razmišljanje o životnim pitanjima. Vrlo često primećuju ono što drugi ne vide, a u prilici haosa reaguju bolje nego bilo ko drugi. Ono što je zanimljivo, veliki naučnik i inovator Nikola Tesla je rođen baš u znaku Raka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com