5 najpametnijih znakova horoskopa: U jednom od njih bio je rođen i Nikola Tesla, a možda ste i vi na spisku

Sudeći prema astrologiji, neki horoskopski znaci se posebno ističu svojom inteligencijom. Ko su najpametniji znaci Zodijaka?
Neki ljudi ističu se i bolji su u rešavanju problema pa mnogo brže dolaze do rešenja problema sa kojima se svakodnevno susreću. Oni možda nekima deluju vrlo mistično, ali to je uglavnom zato što rade na briljantnim idejama i planovima.
Za ovih 5 znakova zodijaka se veruje da su najpametniji.
Vodolija
Ovaj je horoskopski znak najviše povezan s filozofijom. Vodolije često oduševe okolinu inovativnim pristupom rešavanja problema, a kroz život koračaju s mišlju da je sve ostvarivo.
Škorpija
Škorpije su vrlo osećajne i obuzete turbulentnim emocijama. Svakodnevno sebi i drugima postavljaju razna intelektualna pitanja, a nije im strana ni moć viđenja kroz iluziju što najčešće koriste kako bi promatrali društvenu dinamiku.
Blizanci
Osobe rođene u znaku blizanaca odlično se snalaze u društvu jer, kao i škorpije, sjajno procenjuju društvenu dinamiku. Najviše ih zanimaju sociološka i politička pitanja, a njihova izvanredna moć planiranja donosi novi pogled na svaku situaciju.
Vaga
Vagama su najbitnije harmonija i estetika. Najčešće razmišljaju o uticaju umetnosti na opšte blagostanje čoveka, a svakodnevno im se po glavi motaju i pitanja o pravdi i društvenim problemima.
Rak
Rakovi su najosetljiviji horoskopski znak, a ta ih činjenica veže za neprestano razmišljanje o životnim pitanjima. Vrlo često primećuju ono što drugi ne vide, a u prilici haosa reaguju bolje nego bilo ko drugi. Ono što je zanimljivo, veliki naučnik i inovator Nikola Tesla je rođen baš u znaku Raka.
