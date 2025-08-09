5 najvećih i najgorih lažova u horoskopu, lažu dok trepnu i još misle da je to istina!

Nekim horoskopskim znakovima, nije problem da zarad ostvarivanja nekih svojih ciljeva, malo „iskrive istinu“ iliti jednostavno rečeno – lažu.

Može li astrologija može imati neke veze sa načinom na koji lažete, bez obzira da li ste daroviti lažov ili apsolutno najgori lažov?

Astrolozi su saglasni da horoskopski znaci koji su najgori lažovi su prilično očigledni ako uzmete u obzir njihove ličnosti. Jer horoskopski znak pod kojim smo rođeni može uticati na mnoge stvari o nama, uključujući našu sposobnost da lažemo i različite stepene u kojima to radimo.

Za nekoga, povremeno laganje je u redu, posebno ako sprečava da nekoga povredi, dok drugi smatraju da je čak i laganje sa dobrim razlogom težak put i može dovesti do većih problema.

Postoje određeni znakovi koji odaju lažova. Možda im se pogled više pomera na jednu stranu nego na drugu, ili im se glas zadrhti. Međutim, najuspešnije laganje nije uvek spontano; u stvari, razlog zašto su neki ljudi loši lažovi je taj što nisu uradili potrebnu pripremu.

1. Jarac (22. decembar – 19. januar)

Oni mrze da lažu, a kada se osećaju primoranim da lažu, pokvare tajming. Predugo im treba da izgovore svoju laž. Zašto im treba toliko dugo?

Prvo, moraju da donesu odluku da lažu, što podrazumeva mnogo pretraživanja u glavi. Zatim, moraju da smisle nešto bar malo verodostojno tako da do trenutka kada neistina izađe iz njihovih usta, svima bude očigledno da lažu.

2. Ovan (21. mart – 19. april)

Ima potpuno suprotan problem od Jarca — reaguju prebrzo i ne razmišljaju mnogo o tome šta će reći, pa to ispadne zbunjujuće ili kao surova istina. Ovnovi nemaju mnogo kontrole impulsa, pa ako osete potrebu da kažu nešto iskreno, čak i ako im taj delić istine može prouzrokovati mnogo problema, biće im teško da to zaustave.

Kada lažu, nisu dobro razmislili i to jednostavno nema smisla.

3. Ribe (19. februar – 20. mart)

Osećajuse užasno kada lažu i njihove emocije se vide po celom licu. Ribe su veoma ekspresivne, što je divna osobina kada komuniciraju iskreno, ali je to velika crvena zastavica kada pokušavaju da lažu kroz zube.

Njihove reči govore jednu priču, a njihovo lice govori kontradiktornu svojim izrazima. Pored toga, laž će opterećivati Ribe dok ne priznaju istinu. Nemaju nikakvog bezobraznog lica.

4. Devica (23. avgust – 22. septembar)

Drže sve pod kontrolom. Možda mislite da bi Device barem mogle da lažu jer dobro razmisle o svojoj priči, obave potrebna istraživanja, pa čak i pokušavaju da navedu sebe da poveruju u nju. Ono što ih odaje je njihov ton, koji je ili monoton ili zaista nestabilan.

Device žele da kontrolišu i svoje laganje, ali su ili previše kontrolisane ili im potpuno nedostaje bilo kakva kontrola.

5. Lav (23. jul – 22. avgust)

Lavovi su veoma direktan znak i udobno im je da govore istinu, pa kada pokušaju da lažu, to ne samo da deluje prisilno i čudno, već deluje lažno. Zatim, ako osoba sa kojom razgovaraju postavi bilo kakva ispitujuća pitanja, Lavovi su potpuno zbunjeni i ne mogu da drže svoje reči i detalje doslednim.

Ako su vam upravo rekli da imaju grip, u stvari su mislili na prehladu. Lav se sve više uvlači u rupu kako se njihove laži pogoršavaju.

