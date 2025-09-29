5. oktobar menja sve – evo koji znakovi ne mogu da izbegnu sudbinski udar

Sudbinski dan 5. oktobra donosi dramatične preokrete za četiri horoskopska znaka. Saznajte da li ste među njima.
5. oktobar nije običan dan – to je trenutak kada se nebo meša u naše izbore. Pun Mesec u Ovnu i Mars u Škorpiji udružuju snage i donose neočekivane preokrete, naročito za one znakove koji su već neko vreme na ivici odluke. Ako ste se pitali da li će se nešto konačno pomeriti – odgovor je: da, ali ne bez potresa.
Koji znakovi ne mogu da izbegnu sudbinski udar?
Ovan, Škorpija, Lav i Blizanci su znakovi koji će najjače osetiti astrološki udar 5. oktobra.
Ovan ulazi u fazu kada se sve lomi – stari obrasci, odnosi, čak i planovi. Pun Mesec u njegovom znaku traži hrabrost da se preseče ono što više ne funkcioniše.
Škorpija gori iznutra – Mars u njenom znaku donosi strast, ali i sukobe. Sve što je bilo potisnuto izlazi na površinu.
Lav mora da se suoči sa sobom – da li je ono što pokazuje spolja zaista ono što oseća iznutra?
Blizanci ulaze u vrtlog komunikacije – jedna rečenica može promeniti sve. Sudbinski susreti, ali i raskidi, dolaze kroz reči.
Kako da se pripremite za 5. oktobar?
- Zapišite šta vas najviše muči – ono što ne izgovorite, izaći će kroz sukob.
- Ne ignorišite intuiciju – ako osećate da nešto nije kako treba, verovatno nije.
- Izbegavajte impulsivne odluke – Mars u Škorpiji traži dubinu, ne brzinu.
- Otvorite se za iskrene razgovore – čak i ako bole, mogu doneti oslobađanje.
- Ne bežite od promena – ono što se ruši, verovatno je već bilo trulo.
Šta možete da očekujete?
- Emotivni preokreti – ljubav će se testirati, ali i produbiti.
- Sudbinski susreti – neko iz prošlosti može se vratiti, ili neko nov ući snažno.
- Raskidi i pomirenja – sve što je bilo na čekanju, sada se rešava.
- Unutrašnje buđenje – osećaj da više ne možete da živite po starom.
