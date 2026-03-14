5 srećnih znakova imaju najbolje horoskope od 16. do 22. marta, mlad Mesec u Ribama otklanja im sve prepreke

Za ovih 5 srećnih znakova počinje nova srećna era. Strelac, Lav, Vaga, Blizanci i Ovan imaće najbolje horoskope naredne nedelje.

Cele naredne nedelje 5 srećnih znakova doživljava najbolje horoskope. Dočekujemo prolećnu ravnodnevicu i ulazimo u novu eru koja se zasniva na preduzimanju akcije i ostvarivanju naših ciljeva.

Mlad Mesec u Ribama 18. marta nas podstiče da razmislimo o svemu što smo naučili tokom Saturna u Ribama i retrogradnog Merkura, koji se završava 20. marta. Direktni Merkur nas podstiče da verujemo u svoj potencijal i suočimo se sa svim što nas koči.

Sezona Ovnova takođe počinje 20. marta, čineći nas optimistima u pogledu budućnosti. Ipak, moramo se potruditi. Vreme je da dočekamo novo poglavlje naših života i ovi astrološki znaci su spremni za to.

5 srećnih znakova naredne nedelje

1. Ovan – pokušajte da ne budete previše impulsivni

Sada kada je Sunce u vašem znaku, Ovnu, postajete više orijentisani ka ciljevima. Mlad Mesec u Ribama vam pomaže da primenite u praksi ono što ste naučili tokom retrogradnog Merkura. Pokušajte da ne budete previše impulsivni. Slušajte druge i budite spremni da se izvinite ako ste nekome učinili nepravdu. Sazrevate i učite da budete odgovorniji za svoje postupke.

Ovo je period razmišljanja, dok shvatate kako da upravljate svojim emocijama. Iako se možete osećati frustrirano pokušavajući da se izrazite tokom ovog vremena, imate koristi od naučenih lekcija. Strpljenje je zaista vrlina ako želite da napredujete.

Sunce i Mesec u vašem znaku otvaraju vaš društveni kalendar. Optimističniji ste ove nedelje, a ovi tranziti vam podižu raspoloženje. Dok vam je Merkur omogućio da se povežete sa ljudima iz prošlosti, sada se fokusirate na novu avanturu tokom ove sezone Ovna.

Mesec u Biku krajem nedelje je takođe uzdižući i motivišući. Ovaj tranzit vas podseća da pokažete sebi puno ljubavi i brige o sebi. Ova nedelja je vaša renesansa i vaš trenutak na Suncu. Vi ste zvezda predstave za sledeći mesec, Ovnovi, zato se spremite za najbolji horoskop ove nedelje.

2. Lav – analizirate događaje iz prošlosti

Sezona Ovnova donosi vatru i zamah, Lave. Vi ste jedan od znakova koji će imati najbolje horoskope ove nedelje sa Suncem i Mesecom u Ovnu i Merkurom direktno. Ovi tranziti vam omogućavaju da pokrenete nešto snažno u budućnosti.

Mlad Mesec u Ribama donosi neke priče iz prošlosti koje još nisu završene. Imate više vremena da razumete i analizirate sada kada su Merkur i Mars takođe u Ribama. Ove planete vas opremaju alatima potrebnim da izađete kao pobednik. Isceljenje vašeg unutrašnjeg deteta je neophodno, jer vam omogućava da očistite put pre nego što Jupiter uđe u vaš znak.

Sezona Ovna postavlja ton za ono što možete očekivati tokom leta, jer ova vatrena energija donosi haos na ličnom nivou. Ona budi nove ideje i omogućava vam da prihvatite lidera kakav možete biti. Sledeći mesec vam pomaže da izoštrite svoje veštine i otkrijete svoje strasti. Učite više i pripremate se za ono što vas čeka.

Kada je Mesec u Biku, vaš javni život može biti pod lupom. Izbegavajte sukobe i slušajte sve strane. Obavezno postavite primer. Budite standard i dozvolite drugima da slede vaše postupke.

3. Strelac – samopouzdanje u komunikaciji

Vi ste jedan od 5 srećnih znakova Zodijaka ove nedelje. U Ovnu se nalazi mnogo planeta, što podstiče vašu kreativnost i donosi talas energije u vaš sektor odnosa. Ako želite da se zaljubite, sezona Ovna donosi nove ljude koji su više usklađeni sa vašim ciljevima. Kako Merkur stacionira direktno, komunikacija deluje zanimljivije i bezbrižnije.

Tokom mladog Meseca u Ribama, učite kako da postanete samopouzdaniji u svom samoizražavanju. Ako vam je cilj proširenje vaših kreativnih poduhvata, ova nedelja uliva disciplinu dok se Sunce susreće sa Saturnom.

Sve u svemu, osećate se oštrije i entuzijastičnije. Vaša želja za postizanjem izvrsnosti je jaka u ovom trenutku. Možda ćete se osećati kao da se podižete na viši nivo kako se sve više planeta kreće u Ovna. U međuvremenu, Mesec u Biku vam omogućava da proširite svoju viziju i razvijete samopouzdanje, što vam je neophodno na putu koji je pred vama.

4. Vaga – efikasnost je na tapetu

Pripremite se da otkrijete novu priču tokom mladog Meseca u Ribama. Ovaj tranzit ističe vašu nezavisnu prirodu, a istovremeno pruža dovoljno podrške za unapređenje vaših rutina. Efikasnost je glavna tema tokom ovog perioda.

Dok energija Riba prikazuje svet mogućnosti i potencijalnih projekata, potrebno je da budete prizemljeniji i iskreniji u vezi sa onim što možete da preuzmete, posebno ako ste se osećali iscrpljeno. Srećom, Merkur je direktan, što olakšava napredovanje sa planovima i pokretanje novih inicijativa za narednih šest meseci.

Sunce ove nedelje ulazi u Ovna, osvetljavajući vaš sektor partnerstva. Kada se Sunce i Mesec sretnu u istom znaku, ovo je snažno vreme za započinjanje novih prijateljstava ili poslovnih odnosa. Saturn takođe pruža jasnoću ovim vezama.

Naporan rad je tema nedelje. Ovi tranziti vam daju strukturu i podstiču vas da nastavite da uspevate. Saturn u Ovnu takođe doprinosi vašoj kontinuiranoj evoluciji i da dobijete najbolje horoskope. Učite kako da povratite kontrolu nad svojim životom tako što ćete biti pažljiviji u načinu na koji trošite svoju energiju.

5. Blizanci – pozitivne promene celu narednu nedelju

Pozitivne promene počinju ove nedelje sa Merkurom, vašim vladarom, koji se postavlja direktno. Mlad Mesec u Ribama donosi ekspanzivnu energiju vašem javnom i profesionalnom sektoru. Sa Merkurom direktno, možete započeti proces planiranja i početi da preduzimate akcije.

Iako je Mesec u Ribama emocionalno nabijen tranzit, on donosi isceljenje i pomaže u otklanjanju svih blokada koje su vas možda ranije zaustavljale. Vaše samoizražavanje postaje življe sa ulaskom Sunca u Ovna 20. marta. Upoznavanje novih ljudi i oslobađanje od loših navika takođe je povezano sa ovom energijom.

Susretom Sunca i Meseca u istom znaku, manifestuju se nove kreativne ideje. Sezona Ovna vas stavlja na put ka pobedi, sve dok ste spremni da uložite trud. Budite svesni svojih postupaka sa Marsom u Ribama koji i dalje aspektira vaš znak. Obavezno se fokusirajte na diplomatiju.

Nalazite se u režimu rešavanja problema i saradnja sa drugima vam je mnogo lakša. Sezona Ovna vam donosi najbolje horoskope, posvećenost i strpljenje za rad i napredovanje u vašoj oblasti. Pripremite se da zablistate i istaknete se tokom narednih nekoliko nedelja. Podrška koju ste želeli dolazi da vam pomogne, počevši od sada.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com