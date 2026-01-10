5 znakova do kraja godine plivaće u parama: Karmički dugovi se vraćaju u kešu, čeka ih finansijsko čudo!

Ako ste rođeni u znaku Ribe, Jarca, Lava, Device i Raka, do kraja godine novac može doći do vas brže nego što mislite!

Karmički dugovi vraćaju im se ove godine. Poznati astrolog Helena Hathor prognozira finansijski prosperitet za pet horoskopskih znakova do kraja godine.

Pet horoskopskih znakova ulazi u period izobilja i novca do kraja godine. Suđeno im je da budu bogati pre kraja 2026. godine

Prema prognozi poznate astrološkinje Helene Hathor, do kraja godine univerzum otvara finansijske kanale za pet horoskopskih znakova. Novac dolazi iz više pravaca – kroz posao, neočekivane prilike, nagrade za trud iz prošlosti, ali i kroz srećne okolnosti koje se ne planiraju. Ovo je period kada se karmički dugovi vraćaju, i to u kešu.

Rak – verujte intuiciji, donosi zaradu

Za Rakove počinje faza stabilnosti i sigurnog priliva novca. Poslovi koji su dugo stagnirali konačno se pokreću, a mnogi Rakovi mogu očekivati povišicu, nasledstvo ili isplatu koja kasni mesecima. Helena Hathor savetuje da veruju intuiciji – ona ih vodi pravo ka zaradi.

Lav – novi projekti donose finansije

Lavovima se vraća ono što su davali drugima. Univerzum ih nagrađuje kroz poslovne ponude, nove projekte i priznanja koja nose i finansijsku korist. Do kraja godine novac dolazi uz status, ugled i osećaj moći.

Jarac – disciplina i odricanje dolaze na naplatu

Jarčevi ulaze u svoj najjači finansijski ciklus. Trud, disciplina i odricanja konačno će se isplatiti. Mogući su veliki ugovori, dugoročne investicije i sigurni izvori prihoda. Helena Hathor ističe da Jarčevi postaju „magnet za novac“.

Devica – prestaje svaka finansijska briga

Za Device dolazi iznenadni preokret. Novac stiže kada ga najmanje očekuju, i to kroz dodatni posao, povrat starog duga ili pametnu odluku iz prošlosti. Ovo je period kada se finansijska briga pretvara u olakšanje.

Ribe – pravi ljudi i prave prilike, vreme je za obilje

Ribe ulaze u fazu finansijskog čuda. Intuicija im donosi prave ljude i prave prilike. Mnogi mogu dobiti pomoć, poklon ili priliku koja menja celu godinu. Helena Hathor poručuje: „Ribe više ne rade za mrvice – vreme je za obilje.“

