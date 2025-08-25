5 znakova horoskopa sa najvećim srcem koje drugi najčešće povređuju

Veoma je izvesno da u životu najviše stradaju najljubazniji ljudi…

Ljudi koji imaju meka srca znaju da budu posebno osetljivi. Njihova osećanja su krhka kada je u pitanju ljubav, a njihova dobrodušnost može ujedno da bude i prokletstvo i blagoslov.

Ovo je pet najdobrodušnijih znakova Zodijaka, koji bivaju i najviše povređeni.

1. Rak

Rak je najosetljiviji znak u horoskopu. Oni se veoma daju i vole da daju i primaju ljubav, piše „Your tango“. Bilo da je to od porodice, prijatelja ili partnera, oni uživaju u ljubavi i naklonosti i ako im ne uzvrate ista osećanja, to zaista može da im slomi srce. Najbolji način da volite Raka je da ne manipulišete njime i da ne iskorišćavate njegovu prirodnu ljubav.

2. Škorpija

Škorpije zakopavaju svoje emocije jer duboko u sebi imaju krhka srca. Ne vole da budu odbačeni i ako se osećaju kao da jesu onda to nikad ne izađe na dobro. Škorpije su u stanju da obrate pažnju na detalje i uoče da li ih koristite čak i kada mislite da one to ne znaju.

3. Blizanci

Blizanci su potajno emotivni ljudi. Veoma su osetljivi, ali su odlični u izvođenju predstave. Iza zavesa, njihova srca su veoma krhka. Trude se da budu čvrsti, ali duboko u sebi su ljubavnici i vole da daju i primaju naklonost. Odbijaju da im srca budu slomljena, zbog čega će uvek oklevati da vam daju do znanja da već držite njihovo srce u ruci. Čak i onda kada to niste znali, držali ste ga sve vreme.

4. Ovan

Ovaj znak je veoma osetljiv. Oni će vam dati sve, ali kada ih jednom izdate, nastaje pakao. Oni nose svoja srca na rukavu, pa ako im nešto kažete ili učinite nešto da ih povredite, oni će učiniti sve da osetite bol koji ste im naneli. Zato – pažljivo postupajte sa njima.

5. Ribe

Ribe su znak koji neće uzeti ništa manje od očekivanog. Veoma su krhke i žele svu vašu pažnju kada su sa vama. One veruju u lojalnost, pa ako su lojalni vama, očekuju isto da im uzvratite. Ako im slomite srce, one će biti toliko slomljene da će vam to biti poslednji i jedini put da napravite takvu grešku.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com