5 znakova imaju danas najbolje horoskope, Mlad mesec u Devici donosi im sreću i blagostanje narednih 6 meseci

Danas počinje Mlad Mesec je u Devici, Sunce i Mesec zakoračiće u znak Device i spojiti se u prvi od dva uzastopna mlada meseca ovog leta, otvarajući vrata novim počecima za sve horoskopske znakove.

Perfekcionističke vibracije Device preusmeriće fokus sa lavovske ekstravagancije na praktične životne odgovornosti i organizaciju. Devica vas ne žuri sa velikim izjavama. Umesto toga, daje vam olovku, svesku i tihu sobu i ostavlja vas na miru kako biste mogli da odredite koji će vas sistemi držati kada motivacija izbledi.

Razmislite danas o navikama koje ćete poštovati narednih šest meseci. Ne morate žuriti sa Devicom, jer ona ne traži trenutno zadovoljstvo ili dramatičnu promenu. Napravite nešto što funkcioniše u senci i nadživljava vaša prolazna raspoloženja da biste pronašli svoju sreću.

1. Devica

Ovo je vaša kosmička nova godina, ali ne očekujte da će konfete pasti u savršenom luku ili da će šampanjac pući. Ovo nije vrsta novog početka koju možete objaviti na Instagramu, ovo je ona vrsta koja se dešava u tišini, iza zatvorenih vrata.

Vaša sreća će vas pronaći 23. avgusta kada konačno odlučite da ste završili sa istim petljama u glavi. Ova muza vas ne želi u šljokicama, već u trenerci sa markerom, kako crtate svoj 90-dnevni plan kao da je to ljubavno pismo vašem budućem ja.

U subotu se obavežite da zakažete sastanak ili obavite taj razgovor koji ste izbegavali. 23. avgust postavlja ton za vašu budućnost, a vi niste ovde zbog površnog sjaja.

2. Strelac

Postoji ambicija, a postoji i usklađenost. Dok vas oba mogu odvesti negde, samo jedno će vas odvesti kući. 23. avgusta stojite u podnožju merdevina i toliko je primamljivo popeti se samo zato što su tu. Pogled je obećavajući, ali ako to nisu merdevine uz koje treba da se popnete, onda pogled neće ništa značiti kada stignete do vrha.

Preuzmie korilo i usmerite se ka definiciji uspeha koja ne izgleda dobro samo na papiru, već se dobro oseća u vašim kostima. Ako biste prestali da jurite aplauz, šta biste umesto toga počeli da jurite?

3. Ribe

Ljubav nije trofej koji dobijate za beskrajno ugađanje ljudima. To nije zlatna zvezda na grafikonu koji ste tiho ispunjavali svojim najboljim, najnesebičnijim ponašanjem. Davali ste i savijali se, preoblikovali sebe dok obrisi jedva ne odgovaraju duši u njemu.

Sada se plima okreće i imate jedan od najboljih horoskopa za 23. avgust jer je to dan kada se osećate i voljeno i poštovano. Sedite u sobi kao svoji puni ja i verujte da će se pravi ljudi prilagoditi vama, a ne vi njima.

Ljubav koja vas skraćuje nije ljubav. A vi niste galerijski komad. Vi ste ceo okean. Prestanite da se pravite dovoljno malim da biste stali u tuđi okvir.

4. Lav

Negde usput, svet te je ubedio da se tvoja vrednost može meriti u lajkovima, pratiocima ili bilo kojoj stopi angažovanja koju su bogovi algoritma smatrali vrednom ove nedelje. Ali tvoja vrednost je starija i jača od toga, rođena mnogo pre nego što je naš osećaj vrednosti došao od stranaca na mreži.

Energija mladog Meseca u Devici vodi do veoma dobrog horoskopa za tebe u subotu. Iskoristi je da proveriš gde si previše trošio svoju magiju.

U koje sobe ulaziš, a ostavljaš se praznijim nego kada si stigao? Ti si blago ovde, i jedini algoritam kome vredi služiti je onaj koji hrani tvoju dušu.

5. Blizanci

Živeli ste u svom životu kao da je kratkoročni zakup. Držite zidove praznim, a uglove bezličnim, kao da biste mogli da odete svakog trenutka. Ali vi pripadate ovde.

Ovo je sezona kada treba da vratite ključeve svog života i prilagodite ga sebi. Skuvajte po receptu koji je vaša baka pravila kada osetite malo nostalgije. Uramite fotografiju koja vas svaki put nasmeje kad je vidite.

Polako gradite zidove tamo gde ih nema i rušite one koji blokiraju svetlost, prenosi Your Tango.

