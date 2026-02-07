5 znakova imaju dobar razlog za optimizam, astrolozi im sastavili najbolje horoskope za celu sledeću nedelju

Vodolija, Strelac, Devica, Blizanci i Ribe imaju dobar razlog za optimizam. Mogu da se spreme za darove koje Venera donosi naredne nedelje.

Pet horoskopskih znakova imaju dobar razlog za optimizam, imaće najbolje horoskope cele nedelje od 9. do 15. februara 2026. Svedoci smo početka velikih kosmičkih promena ove nedelje, počevši od prelaska Venere u Ribe 10. februara.

Mesec u Strelcu je ohrabrujući i pomaže nam da promenimo svoj pogled tokom ove sezone Vodolije. Mesec u Jarcu 12. februara odražava neke od lekcija koje Saturn u Ovnu donosi sledećeg dana.

Ovo je vreme da se sredimo i učimo iz naših prošlih grešaka. Iako je put pred nama izazovan, znaci ispod trebalo bi da budu optimistični. Spremite se da iskusite darove koje Venera donosi počev od ove nedelje.

1. Ribe – spremite se za novi početak

Stvari počinju da se menjaju ove nedelje sada kada je Saturn spreman da napusti vaš znak. Mesec u Škorpiji preuzima vođstvo početkom nedelje, signalizirajući pobedu. Razmislite o svojim dostignućima i pripremite se da posejete seme za novi početak.

Venera ulazi u vaš znak 10. februara, daje vam razlog za optimizam proširujući vašu kreativnost i rasplamsavajući nove strasti povezane sa vašom karijerom. Možda ćete biti ohrabreni da više čitate i istražujete teme koje vas zanimaju.

Pošto su sve oči uprte u vas tokom ove lunacije, pokušajte da održite mir oko sebe. Venera pruža podršku. Kada je Mesec u Jarcu, Saturn ulazi u Ovna.

Proslavite svoje pobede i nove početke. Ne sumnjajte niti gubite iz vida svoje ciljeve i snove.

2. Blizanci – pustite prošlost

Kao promenljivi znak, energija ove nedelje deluje kao kulminacija mnogih stvari koje ste doživeli tokom poslednjih nekoliko godina. Mesec u Škorpiji vam pomaže da mnogo bolje upoznate sebe. Ali takođe biste mogli postati svetionik svetlosti za svoje prijatelje i/ili kolege.

Saradnja sa drugima je korisna, posebno sa Mesecom u Strelcu koji utiče na vaše odnose. Sa Venerom sada u Ribama, dajte prioritet svojim zadacima i ne ostavljajte ništa nerešeno dok se pripremate za period senke retrogradnog Merkura.

Mesec u Jarcu je prosvetljujući i nostalgičan. Preuzmite kontrolu nad svojom sudbinom ove nedelje i ne držite se prošlosti.

Ovo je podsetnik da i dalje možete postići ono što želite, čak i ako trenutno niste zadovoljni.

3. Devica – pomirenja i romantika

Mesec u Škorpiji pomaže u isceljenju vaših odnosa. Provedite vreme sa prijateljima i porodicom da biste se napunili. Kada je Mesec u Strelcu, koristi vam da odvojite vreme i uzemite se. Dom postaje mesto gde razumete svoje ciljeve i motivacije dok tranziti nastavljaju da se intenziviraju.

Venera u Ribama donosi pobede i nove veze. Ono što je Saturn uništio, Venera može da popravi. Pomirenja su moguća tokom ovog vremena, ili možete graciozno zatvoriti poglavlje koje se odnosi na staru romantičnu vezu.

Mesec u Jarcu menja vaš način razmišljanja o ljubavi. Uključite slatke romantične trenutke u svoj život.

Saturn u Ovnu vam pokazuje kako da bez straha otvorite svoje srce.

4. Strelac – pustite kreativnost da vlada

Pripremite se da se osećate samopouzdanije tokom Meseca u Škorpiji. Iskoristite ovo vreme da napišete svoju najnoviju inspiraciju bez brige o savršenstvu. Slušajte muziku i hranite svoju umetničku energiju povezujući se sa svojim muzama. Istražite svoju maštu i pustite da vas kreativnost vlada do kraja ovog meseca.

Saturn ulazi u Ovna 13. februara, što ovo čini snažnim vremenom za pokretanje vaših planova. Imate izdržljivost i disciplinu da uspete u narednih nekoliko godina.

Mesec u Jarcu se zatim susreće sa Saturnom, što ovo čini sukobom titana.

Pokušajte da pronađete nove načine da radite na ostvarivanju svojih ciljeva, a da ne izgubite veru u sebe.

5. Vodolija – fokus na troškove i štednju

Sa nekoliko planeta u vašem znaku, ova nedelja pred vama deluje intenzivno, ali i podnošljivo. Tokom Meseca u Škorpiji, učite o svojim liderskim veštinama i kako da dobro sarađujete sa drugima. Mesec u Strelcu deluje kao san, čisti sve blokade i daje vam nove i briljantne ideje.

Venera ove nedelje ulazi u Ribe, donoseći lepu energiju vašim finansijama. Budite svesni svog temperamenta sa Marsom u vašem znaku. Fokusirajte se na svoje troškove i napravite dobar plan štednje. Imate razlog za optimizam.

Sa Mesecom u Jarcu, napredujete. Spremite se da iskusite kako vam Saturn u Ovnu pomaže da savladate svoj zanat.

Vaša spremnost da učite nove stvari i prilagodite se promenljivom okruženju je posebno snažna početkom ove nedelje.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com