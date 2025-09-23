5 znakova moraju da isprave greške pre kraja godine, inače će im 2026. biti najgora godina do sada

Kraj 2025. donosi snažnu astrološku poruku: ako ne preuzmete odgovornost i ne promenite neke obrasce sada, 2026. će biti zahtevan period pun suočavanja i posledica. Planetarni pomaci pritiskaju da se suočite s onim što ste zanemarili i da delujete dok još imate vremena.

Bik — pustite prošlost i prihvati promenu

Upornost vam je snaga, ali može se pretvoriti u zamku ako ostanete vezani za navike, odnose i poslovne obrasce koji vas koče. Ako ne oprostite sebi i ne uplovite u novo, 2026. bi mogla doneti gubitke umesto prilika.

Blizanci — od reči pređite na dela

Šarm i obećanja su vam jača strana, ali više neće biti dovoljni. Da biste izbegli konflikte i propuštene prilike sledeće godine, morate pokazati doslednost i konkretne akcije koje potvrđuju vašu reč.

Rak — balans osećanja i razuma

Emotivnost je vaša snaga, ali sada ne sme preuzeti svaku odluku. Finansije, odnosi i svakodnevni izbori zahtevaju planiranje i hladniju procenu uz srce, inače su mogući nesporazumi i gubici.

Vaga — prestanite da čekate savršen trenutak

Perfekcionizam i čekanje „pravog trenutka“ često vas blokiraju. Ako predugo odlažete odluke, život će ih nametnuti umesto vas, često na bolan način. Sad je vreme za hrabre korake, čak i ako uslovi nisu idealni.

Vodolija — prihvatite transformaciju pre nego što polomi temelje

Promene su već krenule, posebno s intenzitetom Plutona u vašem znaku. Otpor unutrašnjim procesima vodi ka lomovima; preuzmi svoju moć i odgovornost sada da bi se oslobodio i rastao bez bolnih prekretnica.

Univerzum šalje jasno upozorenje: ovo nije trenutak za pasivnost. Ispraviti greške nije slabost nego hrabra odluka da uđete u 2026. spremniji, stabilniji i bez nepotrebnih kriza. Ako ste među ovih pet znakova, iskoristite preostalo vreme da otpustite, odlučite i počnete delovati.

