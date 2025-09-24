5 znakova pravu ljubav i sreću doživeće tek u drugom braku, tada pronalaze ono što su tražili celog života!

Horoskopski znak može da otkrije mnogo o vašoj ličnost i načinu na koji pristupate vezama.
Astrologija bi mogla da ponudi neke uvide zašto neki dožive pravu romansu tek u drugom braku. Naime, prema astrološkim tumačenjima, neki horoskopski znakovi tek u drugom braku pronalaze ono što su celog života tražili — duboku, stabilnu i ispunjavajuću ljubav.
Ovan (21. mart – 19. april)
- U prvom braku često brzopleto ulazi u vezu vođen strašću.
- U drugom braku zrelije pristupa odnosima, donosi više strpljenja i razumevanja
U svoje druge brakove unose isti entuzijazam i uzbuđenje koje su imali u prvom. Ovan je odlučan i uporan i ne boji se da preuzme inicijativu u podgrevanju romanse. Ovnovi su prirodni romantičari, što ih čini veštima u paljenju varnica u drugom braku.
Bik (20. april – 20. maj)
- Uči iz grešaka prvog braka i u drugi donosi stabilnost i emocionalnu zrelost.
- Postaje nežniji, posvećeniji i više ceni partnera
Bikovima vlada Venera, planeta ljubavi, što ih čini romantičnima. U druge brakove donose senzualnost i stabilnost. Bik je znak koji zna kako da učini da se partneri osećaju cenjeno i voljeno, ponovo raspirujući romansu bez napora.
Rak (21. jun – 22. jul)
- Prvi brak često doživljava kao emotivnu školu.
- U drugom braku pruža nežnost, sigurnost i duboku povezanost
U drugom braku brigom i pažnjom ističu romantičnu stranu. Oni su empatični i intuitivni, često osećaju partnerove potrebe i želje, a da oni ne moraju reći ni reč. Njihova nepokolebljiva emocionalna podrška i privrženost ponovo rasplamsavaju strast.
Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
- U prvom braku često traži idealnu ravnotežu, ali tek u drugom shvata važnost kompromisa.
- Donosi šarm, diplomaciju i sposobnost da neguje odnos pun harmonije
U drugom braku briljiraju u ponovnom pokretanju romanse šarmom. Prirodna harizma i gracioznost Vage čine ih majstorima ljubavi i ponovnom pokretanju romantike.
Ribe (19. februar – 20. mart)
- Sanjari koji u prvom braku često idealizuju partnera.
- U drugom braku donose emocionalnu dubinu, empatiju i duhovnu povezanost
Ribe su sanjari i idealisti. U drugom braku briljiraju kroz svoje duboke emocionalne veze. Oni unose osećaj duhovne i emocionalne dubine u svoja partnerstva, ponovo rasplamsavajući romantične plamenove u svojim drugim brakovima, piše Astrotalk.
