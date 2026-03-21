6 astrološki značajnih datuma do kraja 2026. krojiće sudbinu. Pamtićete ih do kraja života!

Prema rečima Evana Natanijela Grima, astrološki ima još mnogo toga da se desi. Zapišite ovih 6 astrološki značajnih datuma do kraja 2026.

6 astrološki značajnih datuma koji su preostali u 2026. godini svaki horoskopski znak „verovatno će pamtiti do kraja života“, smatra profesionalni astrolog.

Prošlo je samo tri meseca u godini, a već smo doživeli neke velike astrološke promene. Ali još nije gotovo, prema rečima profesionalnog astrologa koji je otkrio 6 astrološki značajnih datuma koji su preostali u 2026. godini na koje bi svaki horoskopski znak trebalo da obrati pažnju.

Prema rečima Evana Natanijela Grima, astrološki ima još mnogo toga da se desi. U videu je naveo predstojeće datume koje „ćete verovatno pamtiti do kraja života kada se završi 2026. godina“, jer će imati veliki uticaj na putanju vašeg života.

1. 17. april

Prvi značajan datum koji je preostao u 2026. godini je 17. april, „kada imamo mlad Mesec u Ovnu, koji će biti u konjunkciji sa Hrionom“, objasnio je Grim. „A Mars, dispozitor tog mladog Meseca, biće u svom kućnom znaku Ovna, u konjunkciji sa Saturnom.“

Mars se često naziva planetom rata, i prema rečima astrologa, ova moćna energija ukazuje na velike globalne probleme, „ili razne vojske koje okupljaju svoje trupe“. Ali na ličnom nivou, verovatno ćete se osećati energičnije nego što ste se osećali dugo vremena.

Mars takođe vlada pokretačkom snagom i ambicijom, tako da ćete 17. aprila „biti spremniji da se suprotstavite svakome ko se ponašao kao neka vrsta nasilnika u vašem životu“, objasnio je Grim.

2. 23. april

23. april je još jedan značajan dan kojem se treba radovati, rekao je Grim, jer će se „Venera poslednji put sresti sa Uranom u Biku“ pre nego što Uran, planeta previranja, uđe u Blizance na narednih sedam godina.

Ova energija će verovatno „potresti neke inače stabilne veze“, upozorio je Grim, iako je napomenuo da to nije nužno loša stvar. Ova energija bi mogla da vrati malo novine u vašu vezu.

3. 9. jun

9. jun je lep i veoma nezaboravan dan jer se Jupiter, planeta sreće, i Venera, planeta ljubavi i novca, susreću u Raku, objasnio je Grim.

„Generalno, ovo bi trebalo da donese više pozitivne energije u vaš dom i porodični život“, rekao je astrolog. Dakle, ako ste želeli da popravite bilo koju od svojih veza, obeležite 9. jun u svom kalendaru.

4. 4. jul

Ne samo da Sjedinjene Države slave svoj 250. rođendan 4. jula 2026. godine, već je „Solarni sistem dizajnirao sebe na takav način da se Mars i Uran takođe susreću u Blizancima tog dana“, objasnio je Grim. Zajedno, ove dve planete stvaraju izvesnu nestabilnost, prema rečima astrologa, što znači da će dan verovatno imati „prilično poremećenu“ energiju.

Na ličnom nivou, astrolozi kažu da ovo može dovesti do osećaja impulsivnijeg i buntovnijeg ponašanja. Ili, kako je Grim rekao, „to je čisto ludilo“, jer dan ima veliki potencijal za intenzivnu transformaciju.

5. 12. avgust

Zahvaljujući potpunom pomračenju Sunca u Lavu 12. avgusta 2026. godine, to je veoma značajan dan za sve. Srećom, to je dan koji ćete pamtiti iz dobrih razloga. Prema rečima astrologa u Kafe Atrologiji, „dugoročne promene su u toku“ tokom ovog pomračenja, kada ćemo se osećati sigurnije u sebe i spremniji da upoznamo druge tamo gde jesu.

To znači da će svaki stres ili problemi koje ste imali na ličnom nivou verovatno biti mnogo lakši za izglađivanje. Od porodičnih tenzija do problema na poslu, život će polako postajati radosniji dok ponovo počinje da se smiruje.

6. Sredinom oktobra

Poslednji značajan trenutak u 2026. godini nije jedan datum, već sredina oktobra u celini. Prema Grimu, tada Venera retrogradno pravi kvadrat sa Plutonom, što će verovatno izazvati „tektonski pomak u ekonomiji“, rekao je Grim. „Ako je ikada postojalo vreme kada bi veštačka inteligencija dovela do eksponencijalnog povećanja zahteva za naknadu za nezaposlenost“, upozorio je Grim, to je sredina oktobra.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com