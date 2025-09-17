6 kineskih znakova privlače sreću i ljubav od 18. septembra, ovaj dan im je prekretnica u srcu!

Šest kineskih horoskopskih znakova privlači sreću i ljubav 18. septembra 2025. Četvrtak dolazi na Dan inicijacije, koji nosi stub Metalnog tigra u mesecu Drvenog petla i godini Drvene zmije.
Ljubavna sreća se pojavljuje kada se usudite da delujete umesto da čekate, bilo da je to slanje poruke, izražavanje osećanja ili priznavanje šta želite.
Za šest srećnih kineskih znakova horoskopa, ovaj dan je prekretnica u srcu.
1. Tigar
Ovo je stubni dan vašeg životinjskog znaka, što znači da vas ljubav i sreća pronalaz. Neko blizak vama može konačno videti vašu pravu dubinu jer prestajete da se krijete iza ležernog ćaskanja. Priznanje, gest ili čak samo pojavljivanje vaših pravih osećanja privlači tačno onu vezu koju ste žudeli.
Ljubav koja dolazi u četvrtak deluje sirovo i električno kao da vas neko konačno upoznaje intenzitetom koji ste oduvek nosili. Više se ne radi o jurenju, već o magnetizmu. Vaša iskrenost postaje neodoljiva.
2. Zmija
Ova godina Drvene Zmije bila je ogledalo, terajući vas da se suočite sa tim kako volite i kako ste bili voljeni zauzvrat. Na ovaj Dan inicijacije, 18. septembra, možete osetiti želju da prepišete jedan deo svoje romantične priče.
Ljubavna sreća se odnosi na stvaranje prostora za odnose koji su zaista recipročni. Kada delujete na osnovu tog unutrašnjeg znanja, možete se iznenaditi koliko brzo neko kreće u susret sa vama ili kako neko novi dolazi u trenutku kada otpustite stari scenario.
3. Pas
Za vas, ljubavna sreća se pojavljuje kada neko dokaže da je spreman da vas upozna u odanosti, a ne samo rečima. U četvrtak možete videti prave dokaze o tome ko je ozbiljan, a ko nije, što donosi jasnoću koju ste čekali.
Nežan trenutak, gest lojalnosti ili otkriće mogli bi da okrenu vaše srce u neočekivanom pravcu.
4. Konj
Energija Dana inicijata 18. septembra vas podstiče da skočite pre nego što previše razmišljate. Ljubavna sreća se pojavljuje kada izaberete kretanje umesto oklevanja. To bi moglo značiti da konačno doprete do nekoga oko koga ste kružili ili date zeleno svetlo nekome ko vas je čekao.
Za promenu, iskra koju osećate ne bledi, već se gasi. Bilo da je u pitanju romansa ili produbljena intimnost sa nekim bliskim, danas dobijate dokaz da strast uparena sa iskrenošću ne izgoreva. Ona se gradi.
5. Zec
Mesec Petla ponekad može biti oštar protiv vaše mekše prirode, ali u četvrtak vam stub Metalnog Tigra daje hrabrost koju niste znali da imate. Ljubavna sreća teče kroz razgovore ili trenutke koji deluju kao da resetuju ton veze.
Možda ćete shvatiti da govoreći svoju istinu, ma koliko ranjiva bila, konačno otvarate vrata ljubavi koja se oseća sigurno i istinito.
6. Svinja
Metalni stub Tigra formira suptilni savez sa vašim kineskim znakom zodijaka, dajući vam prozor za novi početak u ljubavi. Ako ste se držali razočaranja, ovo je dan da ponovo počnete sa nekim novim ili čak sa vašom trenutnom vezom.
Ljubavna sreća dolazi u obliku obnove. Gest, izvinjenje ili slučajan susret mogu promeniti način na koji vidite šta je moguće. Ovo nije reciklirana energija, to je pravo novo poglavlje.
