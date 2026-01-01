6 meseci pakla: Za ovaj znak prva polovina 2026. biće borba za opstanak – sudbina mu okreće leđa, a spas stiže tek 1. jula

Prva polovina 2026. godine biće period najvećih iskušenja za osobe rođene u znaku Raka, donoseći emotivne i poslovne oluje. Tek od 1. jula, ulaskom Jupitera u Lava, sudbina se okreće i donosi dugo čekano olakšanje i prosperitet.

Za pripadnike znaka Raka, prva polovina 2026. godine neće biti samo prolazna faza, već pravi test izdržljivosti. Zvezde su se poređale tako da će svaki korak delovati kao hodanje uzbrdo, a osećaj izolovanosti može postati svakodnevica. Ipak, važno je znati da ovo nije kraj priče, već samo mračno poglavlje pre velikog svitanja koje vas čeka sredinom godine.

Zašto će prva polovina 2026. biti borba za opstanak?

Astrološki gledano, Rakovi će se naći u unakrsnoj vatri teških planetarnih aspekata. Saturn i Neptun će boraviti u znaku Ovna, što direktno pogađa vaše polje karijere i statusa. Osećaćete se kao da je vaš trud nevidljiv, dok će autoriteti i nadređeni delovati hladno i nepristupačno. Mnogi Rakovi će se suočiti sa gubitkom pozicije ili osećajem da im tlo izmiče pod nogama.

Dodatno, Pluton u Vodoliji stvara pritisak na vaše polje finansija i dugovanja. Ako ste planirali velika ulaganja ili kredite, prva polovina 2026. definitivno nije vreme za rizik. Solarno pomračenje u februaru moglo bi doneti kulminaciju krize, terajući vas da se suočite sa strahovima koje ste dugo gurali pod tepih.

Ključni izazovi do juna:

Poslovna blokada: Osećaj da stagnirate uprkos velikom trudu.

Finansijski teret: Iznenadni troškovi ili komplikacije sa nasledstvom i porezima.

Emotivna iscrpljenost: Osećaj da vas niko ne razume.

Spas stiže tačno 1. jula – Izdržite!

Kada se bude činilo da su sve lađe potonule, nebo šalje pojas za spasavanje. Tačno 1. jula, planeta sreće i ekspanzije, Jupiter, ulazi u znak Lava. Ovo je trenutak kada se energija drastično menja. Sva težina koju donosi prva polovina 2026. počeće da bledi, a vi ćete ponovo osetiti tlo pod nogama.

Jupiter u Lavu aktivira vaše polje ličnih vrednosti i zarade. Samopouzdanje koje je bilo poljuljano vratiće se jače nego ikada. Problemi koji su delovali nerešivo u januaru i februaru, tokom leta će postati samo daleka uspomena. Ovo je vreme kada ćete naplatiti sve suze i neprospavane noći.

Iako će početak godine biti trnovit, zapamtite da se vaš karakter kali za velike uspehe koji slede. Stisnite zube, čuvajte snagu i pripremite se – jer od jula, vi preuzimate kormilo svoje sudbine u svoje ruke!

