6 najsrećnijih znakova do kraja maja 2026., prema rečima astrologa živeće potpuno novi život u junu

Blizanci, Bik, Rak, Vodolija, Strelac i Ribe su 6 najsrećnijih znakova do kraja maja. Život će im biti neuporedivo bolji na kraju maja.

Zahvaljujući velikoj promeni energije od početka meseca, za 6 najsrećnijih znakova sve ide glatko do kraja maja 2026. godine.

Prema rečima astrološkinje Helene Hator, svaki od ovih 6 najsrećnijih znakova prolazi kroz period velike transformacije. Bilo da je u pitanju pronalaženje večne ljubavi ili uspon u karijeri, život neće biti isti kada se maj završi. Biće mnogo bolji.

U potpuno novoj situaciji, evo šta svaki od ovih znakova može očekivati u budućnosti.

1. Blizanci – najvažnije planete vas podstiču na odličnu zaradu

Sa toliko energije u vašem znaku između sada i kraja maja 2026. godine, sreća je definitivno na vašoj strani. Ne samo da je ovo vaša astrološka sezona, koja vas stavlja u centar pažnje, već vaša vladajuća planeta, Merkur, i Uran, planeta iznenadnih promena, takođe okupiraju vaš horoskopski znak. Verovatno se osećate motivisanije i optimističnije nego što ste se osećali u poslednje vreme.

Ni tu se ne zaustavlja. Takođe imate Jupiter, planetu sreće i izobilja, koji poslednjih nekoliko nedelja provodi u vašoj kući novca, donoseći puno dobre energije vašim finansijama. Druga najsrećnija planeta, Venera, takođe je u vašoj kući novca, pa ako ste se nadali nadogradnji, ne tražite dalje. Ovo je vaše vreme da zablistate.

2. Bik – velike promene u kući i porodici

Dobijate velike nagrade u drugoj polovini maja. Sa Marsom, planetom ambicije, u vašem znaku do 28. juna, osećate se odlučno na način koji vas čini mnogo više ličnim i odlučnim.

Iako na nekoliko načina imate koristi od ove energije, „Velike promene se dešavaju u vašem domu i porodičnoj sferi“, objasnila je Hator, i „Ovo menja vaš osnovni identitet“. Od konačnog odvajanja od toksičnih ljudi do novca koji neočekivano pronalazi put u vaš život, privlačite sreću od sada do kraja meseca (i verovatno i duže!).

3. Rak – druga polovina maja je vaše vreme

Možda ste imali težak početak meseca, ali pripremite se da život postane mnogo bolji. Prema Hator, „druga polovina maja je vaše vreme da zablistate“, jer „sa Venerom, planetom ljubavi i lepote, koja ulazi u vaš znak, dobijate fizički sjaj“.

Štaviše, i dalje imate planetu izobilja, Jupiter, u svom znaku do 30. juna. To znači da se ne samo osećate apsolutno divno u svojoj koži, već i privlačite novac i prilike koje ste čekali.

4. Vodolija – distanciraćete se od svakoga ko vam ne pomaže

Vodolija, Pluton je trenutno retrogradan u vašem znaku, što znači „Druga polovina maja je posvećena iznenađenjima, veoma velikim iznenađenjima“, rekla je Hator, „i ulazite u vreme kada unapređujete sve koji rade sa vama.“

Očekujte da se distancirate od svakoga ko ne podstiče vaš život ili karijeru na bolje, što pomaže da se napravi prostor za nove mogućnosti. A sa drugim punim Mesecom ovog meseca koji se dešava 31. maja, vaše finansije će se proširiti kao nikada do sada.

5. Strelac – pasivni prihod će eksplodirati

Život je u poslednje vreme bio neravnopravan, ali dobra vest je da ste jedan od 6 najsrećnijih znakova horoskopa do kraja ovog meseca. Kao što je Hator objasnila, „pasivni prihod će ti eksplodirati“.

Zato nemojte sada stati. Možda ste se osećali obeshrabreno u prošlosti, ali „do kraja meseca“, rekla je Hator, „jedva možete da prepoznate sebe“. Uz pravi monteum, živećete potpuno drugačiji život od onog koji ste poznavali, naravno, u dobrom smislu.

6. Ribe – što ste aktivniji na mrežama, imaćete više sreće

„Ako ste čekali da se nešto pokrene“, rekla je Hator, „ovo je vreme“. Možda deluje zastrašujuće, ali ako zaista želite da promenite svoj život, vreme je da se potrudite.

Što ste društveniji i vidljiviji do kraja meseca, to ćete imati više sreće. Pravi ljudi će vas posmatrati u drugoj polovini maja. To znači da, od onoga što radite na društvenim mrežama do rada koji ulažete u svoju karijeru, svaka akcija koju preduzmete je usmerena na promenu svega na bolje.

