6. septembar – dan kada jedan znak mora da bira: srce ili mir, treće opcije nema

Jedan horoskopski znak mora da bira – srce koje vrišti ili mir koji ne greje.

Nekim danima se ne može pobeći. 6. septembar je upravo takav za sve rođene u znaku Vage. Univerzum ne nudi treću opciju – samo srce ili mir. A oba bole na svoj način.

Srce zna, ali mir obećava tišinu

Vage su poznate po svojoj potrebi za balansom, ali danas taj balans ne postoji. Na jednoj strani je osoba koja budi sve u njima – leptire, nemir, nadu. Na drugoj strani je mir, rutina, sigurnost bez drame. Ali taj mir ne greje. On ne peče, ne uzbuđuje, ne pomera.

Ljubav koja boli vs. tišina koja prazni

Ovo nije dan za racionalne odluke. Vaga oseća da mora da bira ono što je istina, čak i ako boli. Srce vrišti, ali mir šapuće. I nijedan ne nudi utehu.

Praktičan savet za Vage

Ako ste Vaga, ne bežite od osećanja. Pišite, pričajte, budite brutalno iskreni prema sebi. Ne birajte ono što je lakše – birajte ono što je istinitije. Jer mir bez ljubavi je samo tišina, a ljubav bez mira je haos.

Za sve ostale znakove – pogledajte Vagu danas

Ako imate Vagu u svom životu, nemojte je pritiskati. Dajte joj prostor. Danas se lomi nešto duboko u njoj.

