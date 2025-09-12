6 znakova kineskog horoskopa doživeće eksploziju sreće 13. septembra, ovakvu ljubav nikako nisu očekivali!

Subota donosi Dan uspostavljanja u kineskoj astrologiji, sa stubom Metalnog Petla udvostručenim za mesec i dan tokom godine Drvene Zmije. Ovi događaji utiču da čak 6 kineskih horoskopskih znakova privlače sreću i ljubav 13. septembra 2025.

Dani uspostavljanja se odnose na sadnju nečega što traje. Oni donose vrstu poteza koji učvršćuju veze, obaveze i buduću sigurnost. Sa godinom Drvene Zmije koja oblikuje transformaciju iznutra, subota spaja preciznost sa emocionalnom dubinom.

Ljubav ima mnogo oblika na dan poput ovog. Može izgledati kao dug razgovor koji vam smiruje srce, trenutak kada se neko pojavi tačno kada vam je bio potreban, ili čak hrabrost da priznate šta želite bez izvinjenja.

Za šest kineskih horoskopskih znakova, 13. septembar otvara vrata snažnoj sreći i ljubavi koja se oseća i utemeljujuće i ekspanzivno.

1. Petao: Sreća kroz povezanost

Subota je vaš dan, a dvostruko poravnanje Petla znači da dobijate ogromnu pažnju, a da se čak ni ne trudite. Ono što kažete i uradite 13. septembra ostavlja trajan utisak. Sreća je ovde vezana za povezanost. Videćete kako se veza jača, romantična iskra se oseća neosporno ili se staro prijateljstvo produbljuje na način koji niste očekivali.

Neko ko je važan primećuje trud koji ste tiho ulagali i on se spušta. Bilo da je u pitanju romansa, porodica ili izabrani rođak, danas dokazuje da vam se ono što dajete lepo vraća. Ovo će biti divan dan za vas.

2. Zmija: Neko vas iznenađuje iskrenošću

Sa godinom Drvene Zmije kao pozadinom, subota direktno dotiče evoluciju vašeg srca. Odbacili ste stara očekivanja o tome kako bi veze trebalo da izgledaju. Subota nudi dokaze da ovaj novi način voljenja već donosi nagrade.

Sreća se uliva kada konačno vidite da ne morate da se zadovoljavate. Veza bi mogla da otkrije svoju pravu dubinu ili bi vas neko mogao iznenaditi iskrenošću koja bi otklonila vaše sumnje.

Obilje za vas izgleda kao ljubav koja odgovara vašem rastu. Konačno vas vide kao osobu kakva ste trebali da budete i to se oseća tako sjajno.

3. Pas: Ljubav izgleda kao olakšanje

Energija dvostrukog petla 13. septembra čini vas svesnim ko je zaista na vašoj strani. Tiho ste vodili računa, primećujući ko vas zove, ko se pojavljuje, a svakako ko ne. Subotnja sreća donosi potvrdu da su vaši instinkti bili u pravu.

Za vas, ljubav izgleda kao olakšanje. Neko kome verujete uskače kada to najmanje očekujete ili se veza koja je bila nestabilna konačno stabilizuje. Obilje stiže kao uverenje i istinsko saznanje da više ne morate sve sami da držite.

4. Bivo: Sreća kroz reciprocitet

Harmonija između Petla i vašeg životinjskog znaka vam daje šansu da iskusite ljubav u njenom najjednostavnijem obliku, a to je podrška koju ne morate da dovodite u pitanje. To može biti partner koji vam nešto skida sa tanjira, prijatelj koji provodi vreme ili čak neko novi koji vam se odmah čini poznatim.

Sreća u subotu je vezana za reciprocitet. Tamo gde ste previše nosili sami, ljubav se uključuje. I u tom trenutku vidite da je ta veza bogatstvo. Zaista ste blagosloveni u subotu. Uživajte u tome.

5. Majmun: Tačno manifestujete ono što želite

Mesec i dan Petla izoštravaju vaše instinkte u vezama. Obično ste vi taj koji se brzo kreće, ali u subotu zastajete dovoljno dugo da primetite ko zastaje sa vama. Tu se sreća pojavljuje.

Možda ćete otkriti istinu i to možda ne u dramatičnim rečima, već u akciji. Neko dokazuje kako se oseća kroz ono što radi, a ne ono što govori. Za vas, ljubav se pokazuje u božanskom tajmingu koji se čini neporecivim. Sve se poklapa za vas čak i bolje nego što ste zamišljali.

6. Svinja: Intimnost kojoj možete verovati

U subotu ljubav nosi kvalitet čišćenja za vas. Petlova preciznost odseca iluzije, pokazujući vam ko zaista ceni vaše prisustvo. Možda ćete shvatiti da određena nesigurnost više nema težinu ili da je nečija naklonost čvršća nego što ste mislili.

Obilje za vas izgleda kao intimnost kojoj možete verovati. Zid se spušta, gard se spušta i konačno se osećate više viđenim onakvim kakvi zaista jeste. Ta udobnost je svoj vlastiti oblik sreće, a Svinja, konačno je ona koju možete zadržati.

(Krstarica/YourTango)

