6 znakova kineskog horoskopa nisu ni svesni koliko im je nedelja srećan dan: Stiže novac, ali i ljubav baš kad je najpotrebnije!

Šest kineskih horoskopskih znakova privlači sreću i ljubav 28. septembra 2025. baš kad im je najpotrebnija.

Nedelja je Dan ravnoteže, vođen pametnim Metalnim Pacovom u reflektivnoj godini Drvene Zmije i mesecu Petla. Pacov voli snalažljivost i iznenađenja, pa se ljubav može pojaviti na neočekivan način kroz iskren razgovor, dugo očekivani izraz zahvalnosti ili novu romantičnu mogućnost koja se oseća osvežavajuće obostrano.

Za ovih šest kineskih horoskopksih znakova, nedelja se oseća kao da vas ljubav i sreća pronalaze upravo u trenutku kada su najpotrebnije.

1. Pacov

U nedelju ste u svom horoskopskom danu, i to se vidi. Ako ste bili planer i onaj koji je sve držao zajedno, danas biste mogli osetiti redak dar nekoga ko će se zauzeti za vas. Partner može pokazati dubinu brige kojoj ste se tiho nadali ili bi vam novi interes mogao prići sa iznenađujućom jasnoćom i namerom.

Ovo je takođe savršen dan da izrazite svoje potrebe. Energija Dana ravnoteže pomaže da iskrene reči pogode pravu adresu. Ako ste se osećali neviđeno ili uzeto zdravo za gotovo, smiren, jasan razgovor bi konačno mogao da promeni dinamiku. Ljubavna sreća stiže kroz reciprocitet.

2. Zmija

Drveni stub Zmije ove godine znači da ste se neprestano razvijali i sada vas ljubav susreće na tom novom nivou. Mogao bi se pojaviti neko ko zaista razume kuda idete, a ne samo gde ste bili. Ako ste u vezi, možete biti svedoci partnera koji će sustići vaš rast koji ste tiho postizali, iznenadivši vas podrškom ili željom da zajedno zakoračite u budućnost.

Ako ste slobodni, veza bi se mogla pojaviti kroz vašu sopstvenu transformaciju, možda u prostoru u koji ste ušli tek nakon što ste odlučili da zaslužujete više.

Ljubavna sreća vas pronalazi kada preuzmete odgovornost za svoj preporod umesto da se izvinjavate zbog toga.

3. Petao

Vaš kineski horoskopski znak vlada mesecom, tako da je pažnja već topla, a danas dodaje neočekivanu mekoću. Možda ćete čuti pravu pohvalu ili zahvalnost od nekoga ko je primetio vaš trud na način koji vam se čini kao kod kuće. Za neke, ovo bi moglo značiti da dugogodišnji prijatelj ili partner prelazi sa kritike na iskreno divljenje. Za samce, neko ko vidi ispod vaše uglačane površine do srca ispod nje.

4. Konj

Za vas, ljubav i sreća se pojavljuju 28. septembra u božanskom tajmingu koji se konačno čini pravednim. Možda ste nosili osećaj da uvek volite prvo ili više, ali danas bi mogao doneti dokaz da neko želi da parira vašoj energiji. Partner bi mogao da predloži planove koje ste tajno želeli da urade, ili bi simpatija mogla da napravi potez koji pokazuje jednako interesovanje.

Ako niste bili sigurni da li je veza vredna truda, nedeljni događaji bi mogli da donesu jasnoću potvrđivanjem obostrane želje ili nežnim zatvaranjem petlje. U svakom slučaju, ravnoteža se vraća, a sa njom i nada.

5. Svinja

Dan Metalnog Pacova vas podstiče da primate ljubav umesto da beskrajno negujete druge. Možda će vam biti ponuđena odanost, pomoć ili čak romansa iz neočekivanog pravca, možda od nekoga ko je video koliko srca dajete i želi da uzvrati.

Ako ste u partnerstvu, dozvolite malim znakovima brige da budu važni. Nemojte ih odbaciti! Ako ste sami, obratite pažnju na one koji se tiho pojavljuju sa istinskom doslednošću. Vaša sreća danas je u shvatanju da više niste sami u davanju. Konačno dobijate tu neverovatnu karmu koju toliko zaslužujete.

6. Majmun

Vaš šarm deluje magnetno tokom ovog Dana ravnoteže, ali što je još važnije, neko vidi dalje od šarma ono što vam je zapravo potrebno. Flert bi mogao postati ozbiljan, prijatelj bi mogao otkriti dublja osećanja ili bi vas partner konačno mogao upoznati sa emocionalnom iskrenošću.

Takođe je odličan dan da pokažete ranjivost. Podelite malo više o tome šta vam je važno u ljubavi, ne kao test već kao poziv. Prava osoba će odgovoriti toplinom i istinskim interesovanjem. Vaša sreća leži u intimnosti koja se oseća lako i obostrano, a ne u predstavi, prenosi YourTango.

