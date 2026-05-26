Zapisano im je 9 godina neviđenog blagostanja: Ova 3 znaka pratiće luda sreća sve do 2035. godine

9 godina blagostanja kreće za tri znaka, a novac, ljubav i sreća dolaze bez najave. Proverite da li ste među miljenicima zvezda.

Tri horoskopska znaka ulaze u 9 godina blagostanja koje astrologija ne deli često, a prvi nagoveštaji stižu već ovog leta. Nije reč o sitnoj sreći koja traje vikend, već o dugom talasu koji menja posao, kuću i ljude oko vas.

Lav, Jarac i Ribe dobijaju ono što su godinama tražili, samo ne u formi koju su očekivali. Negde će to biti pare, negde mir, negde čovek koji im konačno daje za pravo.

Period kreće sada i drži se sve do 2035. godine.

Lav: Novac dolazi preko imena, ne preko posla

Lavovima se otvara devet godina sreće u kojima ime postaje glavni kapital. Niste vi ti koji ćete juriti klijente, oni će vas zvati jer ste ranije nešto uradili kako treba. Prvi konkretan pomak osetićete do kraja jula, kroz poziv koji ne očekujete, najverovatnije od nekoga ko je ranije zatvorio vrata.

U ljubavi se ruše stare priče tiho, bez scena, i to vam najviše odgovara. Ne ulećite u nove veze prebrzo, prva ponuda nije najbolja ponuda.

Posao koji se činio izgubljenim vraća vam se kroz drugog čoveka. Lavovi koji rade za sebe ulaze u najjači ciklus karijere u poslednjih deset godina, naročito kroz proleće 2027.

Jarac: Zemlja, papiri i jedan ugovor koji menja sve

Jarčevi konačno prestaju da rade za tuđi račun. Godine izobilja kreću od konkretne stvari, parče zemlje, stan u nasleđu, papir koji godinama stoji u fioci. Najveći problem nije bila kriza, problem je bilo čekanje. To se završava na jesen, kada se jedan dugotrajni dogovor zatvara u vašu korist.

Finansije Jarca neće rasti naglo, već mesec za mesecom, što je njima i prirodno. Porodica se vraća u centar priče, naročito stariji član koji do sada nije pričao otvoreno. Zdravlje traži red u ishrani, ne suplemente.

Putovanje u inostranstvo tokom 2027. donosi poslovni kontakt koji vredi koliko cela dosadašnja karijera.

Ribe: Kreativnost koja konačno donosi novac i sreću

Ribama se otvara nešto što malo ko od vodenih znakova dobije, kombinacija mira i para istovremeno. Talas blagostanja kreće preko nečega što ste do sada radili iz ljubavi, bez očekivanja.

Slika, tekst, glas, ručni rad, dizajn, prepoznaće vas ljudi koje ranije niste mogli ni da dosegnete. U utorak popodne stiže poruka koja deluje sitno, a otvara vrata za dve godine unapred. U ljubavi prestaje period u kome ste se objašnjavali, sada slušaju.

Ribe sa decom dobijaju olakšanje kroz školu i zdravstvene teme tokom zime. Najjači finansijski skok očekuje vas u prvoj polovini 2028, kroz saradnju sa nekim ko vas je već jednom odbio.

Šta uraditi da ne propustite ovih 9 godina blagostanja

Ne čekajte znak sa neba, jer ovaj period radi kroz male odluke. Javite se ljudima sa kojima ste izgubili kontakt bez svađe, jer baš odatle dolazi prvi pomak.

Pazite na ugovore koje potpisujete na brzinu tokom septembra, čitajte sitna slova. I nemojte trošiti prvu veću sumu odmah, neka odleži tri meseca, pa onda investirajte u nešto konkretno.

Devet godina je dug period, ali samo prvih dvanaest meseci određuje kuda se ceo ciklus okreće.

