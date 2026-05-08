9. maj donosi ogroman novac za 2 znaka: Od sutra više ne brinu o računima i starim dugovima

Subota, 9. maj, ne dolazi tiho. Dva horoskopska znaka tog jutra otvaraju poruku, poziv ili koverat koji menja stanje u njihovom novčaniku. Posle meseci stiskanja kaiša, oni više ne brinu o ratama, minusu na računu i pozivima koje su izbegavali.
Stiže im ono što su odavno zaslužili!
Bik: Konačno naplaćuje ono što mu duguju
Bik je mesecima ćutao i radio. Sada mu se vraća svaka prekovremena ura. Telefon zvoni u jutarnjim satima i sa druge strane stiže vest koju je čekao od jeseni. Neko ko mu duguje pare konačno otvara novčanik, a paralelno se pojavljuje i ponuda za dodatni honorarni posao. Bikovi skidaju teret sa leđa jer im stiže više izvora prihoda u istoj nedelji. To znači:
- uplatu zaostalog duga od osobe iz bliske okoline
- iznenadni bonus na poslu ili dodatnu smenu sa duplom satnicom
- povoljnu prodaju nečega što su mislili da niko neće hteti da kupi
- dogovor o reprogramu kredita pod boljim uslovima
Ono što je važno, Bik konačno prestaje da broji do prvog. Stari dugovi rešavaju se jedan po jedan, brže nego što je očekivao.
Devica: Kraj dugog perioda stezanja
Devica je tip koji vodi tabelu prihoda i rashoda na telefonu. Od 9. maja ta tabela počinje da se boji u zeleno. Posao koji je radila sa skepsom donosi rezultat, a klijent koji je odugovlačio sa plaćanjem konačno potpisuje nalog. Pojavljuje se i prilika u inostranstvu, mejl koji je tri nedelje stajao u draftu.
Device više ne brinu da li će im stići za režije pre nego što istekne opomena. Pred njima je period u kome zarađuju, a istovremeno štede, što im se nije desilo godinama. Mnogi će tog petka dobiti i ponudu za stalno zaposlenje umesto ugovora na određeno.
Kako da iskoristite ovaj talas ako ste Bik ili Devica
Pasivno čekanje vam neće doneti ništa.
Probajte ovo:
- Pošaljite poruku osobi koja vam duguje pare, kratku i konkretnu, bez uvoda
- Pregledajte stare ugovore i fakture, jer tu se često krije zaboravljena uplata
- Recite „da“ prvoj poslovnoj ponudi koja stigne u utorak ili sredu
- Ne ulažite u rizične stvari, novac koji stiže služi za zatvaranje rupa, ne za kockanje
Bikovi i Device okreću novi list tek ako reaguju brzo. K
o bude čekao da mu sve padne s neba, propustiće tri od četiri prilike.
Šta posle 9. maja
Talas ne traje samo jedan dan. Efekat se prelama kroz ceo mesec i drži do kraja maja.
Bikovi konsoliduju, Device štede i ulažu pametnije nego ikad. Oba znaka dišu punim plućima jer se misao „kako ću do prvog“ povlači iz njihove svakodnevice.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com