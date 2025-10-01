Afrički horoskop se smatra nepogrešivim: Da li ste sudija, putnik ili predak?

Najprimitivnija afrička plemena pokazala su interesovanje za tumačenje budućnosti iz čega je proizašao afrički horoskop.

Zanimanje za astrologiju i zvezde datira još iz drevnih vremena.

Šamani bi nasumično bacali kosti koje su tada oblikovale crte i strelice – tako je nastala afrička astrologija!

Posebnost afričke astrologije je u tome što njeni simboli – poput porodice, predaka ili različitih sila prirode – dolaze pravo iz svakodnevnog okruženja ljudi. Dakle, šaman baca kosti na tlo pa na temelju oblika i likova iščitava iz njih budućnost, prenosi Lepa&srećna.

Afrički horoskop formira 12 „figura“, poznate kao:

04.01. do 03.02. Baobab

Rođeni u ovom znaku pokazuju iskrenost, liberalnost i pažljivost. Imaju oštar um, ali ponekad upadnu u anksioznost sopstvenog uma. Pametni su i senzibilni pa uživaju u pozicijama moći i prestiža. Takvi ljudi ne dopuštaju da im naudi negativnost drugih ljudi.

04.02. do 05.03. Bogatstvo jantara i rebra

Ljudi rođeni u tom znaku su inteligentni i pametni, ali ponekad osećaju da su ljuti na ljude oko sebe. I to nije sve – oni ponekad mogu da se pretvore u pobunjenike zbog svoje „srčane“ navike. Međutim, njihov je plus je u tome što su neverovatno snažni pojedinci koji mogu da odole iskušenjima svih vrsta.

06.03. do 04.04. Porodica

Ljudi rođeni pod znakom porodice obično su topli i ljubazni, ali često budu na distanci, odnosno otvaraju se samo ljudima koji su im bliski. Oni su dobri u jednom području života – bilo da se radi o ličnom ili profesionalnom životu. Oni mogu sve da dovedu u ravnotežu, ali deo njih će uvek biti uspešniji od drugog dela.

05.04. do 04.05. Svet ljubavi

Ljudi rođeni pod ovim znakom izuzetno su društveni i lako se sprijateljuju – topli su i nežni, ali mogu biti i malo „drugačiji“. Često beže od problema – umesto da se suprotstave – i to ih može uvaliti u nevolje. Ako ste rođeni u ovom znaku, budite oprezni kad su u pitanju ljudi koji deluju vrlo odano – možda baš oni kuju nešto iza vaših leđa.

05.05. do 04.06. Pijaca

Ljudi rođeni pod ovim znakom naići će na mir i sklad, kao i na teškoće i brutalnost u životu. Dakle, takvi ljudi pokazuju neverovatan nivo dualnosti u svom životu – premda mogu biti ekstremno teški na prvi pogled, mogu biti neverovatno meki unutra – i to ih čini jedinstvenima! Uprkos svojoj prirodi, oni su ljubitelji mira i dobre volje.

05.06. do 04.07. Predak

Takvi ljudi mogu biti egocentrični, često bez da to realizuju! Ne samo to, ti ljudi često mogu da postanu arogantni i nepristojni – ako njihova pozitivna energija nije kanalizirane na pravi način. Ali, mogu biti pametni i smešni, ali ljudi ih često pogrešno smatraju drugačijima. Ako pripadaš tom znaku, budi malo mekša prema okolini. Uostalom, svet nije tako loš!

05.07. do 04.08. Sudija

Sudija je najstabilniji znak afričke astrologije. Rođeni u znaku sudije odlučuju o životu u tren oka i ne boje da se suoče se s realnošću života. Oni ne žive pod pogrešnim pretpostavkama o tome šta je ispravno i pogrešno već žive život u sadašnjosti. Oni ne grade dvorce u vazduhu – žive svoj odabrani život.

05.08. do 03.09. Kola

Takvi ljudi poseduju neverovatnu energiju, ali mogu biti vrlo nestabilni u životu. Mogli bi da donose impulsivne odluke, a onda i da zažale – takvi ljudi nisu uvek pouzdani za posao, ali za prijatelje će sve uraditi. Međutim, njihova neverovatna energija mora biti dobro kanalisana i može da se iskoristi pod pravim okolnostima.

04.09. do 03.10. Putnik

U ovom periodu, afrički horoskop formira figuru Putnika. Putnici su komplikovana bića koje većina ljudi ne razume. Pokreće ih sopstvena intuicija i ne oslanjaju se nikada na druge. Oni su pomalo usamljeni i upravo je to razlog zbog kojeg se teško prilagođavaju novoj životnoj sredini. Vole da ostanu verni sebi, ali mogu se i lako udružiti s nekim – ako to žele.

04.10. do 03.11. Horizont

To su hrabri ljudi – i to jako! Dok većina ljudi često putuje drumom, ovi ljudi idu protiv prirode i rade ono što im srce želi. Malo su ekscentrični pa nisu baš idealni izbor za životnog partnera. Ipak, takvi ljudi će ostati s tobom bez obzira na okolnosti.

04.11. do 03.12. Dete sveta

Takvi ljudi ponekad se drže povučeno i ne žele da privlače pažnju. Nisu rođeni s najboljom srećom u životu, a čak i kad jesu – ponekad završe radeći u siromašnoj kompaniji. Međutim, to su jako marljivi ljudi koji se svojim trudom brzo penju na lestvici. Oni su izvrsni u profesionalnom životu, ali na ličnom moraju mnogo više da rade.

04.12. do 03.01. Žetva i žitnica

Ljudi rođeni u tom znaku uvek su spremni da rade na svom životu – oni slave obilje, a to znači da bi rado radili vrlo teško kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ipak, s vremena na vreme moraju da pogledaju u svoju zabavnu stranu. Uostalom, život nije tako loš.

