Ako se pitate šta vam se dešava ovih dana, odgovor je u planetarnim tranzitima! Evo kako da se izborite

Planete su aktivne ovih dana i donose neminovne promene

Sunce u Vagi naglašava balans i granice; Mesec u Škorpiji pojačava emocije; Merkur i Venera utiču na komunikaciju i praktičnu ljubav; Mars i Jupiter donose energiju i fokus na dom; spore planete (Saturn, Uran, Neptun, Pluton) podstiču duboke, dugoročne transformacije i unutrašnji rad, prenosi ona.rs.

Evo o čemu se tačno radi:

Sunce u Vagi — balans, postavljanje granica; fokus na odnose i pravdu.

Mesec u Škorpiji i Novi Mesec — intenzivne emocije, rešavanje prošlih problema, novi počeci kroz introspekciju.

Merkur u Vagi — jasna, precizna komunikacija; moguće konstruktivne rasprave ili nesporazumi zbog tona.

Venera u Devici — pokazivanje ljubavi kroz dela, praktični gestovi koji stabilizuju veze.

Mars u Škorpiji — pojačana strast i odlučnost; kanalizujte energiju kroz kreativnost ili fizičku aktivnost.

Jupiter u Raku — fokus na dom, porodicu i emocionalnu sigurnost; podrška u porodičnim pitanjima.

Saturn, Uran, Neptun, Pluton i karmički čvorovi — dugoročni razvoj, neočekivana otkrića, introspektivna kreativnost i oslobađanje od starih obrazaca; savetuje se duhovni rad i samoprihvatanje.

Praktični koraci koje možete da preduzmete

Postavite granice — iskoristite Sunce u Vagi da kažete ne bez griže savesti.

Suočite se s emocijama — Mesec u Škorpiji traži da staro izađe na površinu i bude obrađeno.

Budite konkretni u ljubavi — Venera u Devici naglašava dela više od reči.

Kanalizujte energiju u delo — Mars u Škorpiji najbolje radi kroz kreativnost, sport ili duboke razgovore.

Posvetite se domu i porodici — Jupiter u Raku podržava obnovu i sigurnost kod kuće.

Radite na unutrašnjem rastu — praktikujte meditaciju, zapisivanje i introspektivne vežbe zbog karmičkih čvorova, Lilith i Chirona

Dakle ovo je idealan period za introspektivni rad: meditaciju, zapisivanje misli i suočavanje s duboko ukorenjenim emocijama.

