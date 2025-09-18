Ako si rođen u ovom znaku, 23. septembra ti stiže novac na koji si zaboravio

Znak koji 23. septembra dobija novac bez da išta uradi – proveri da li si ti taj.

Ako si rođen u znaku Vage, 23. septembar ti donosi iznenađenje koje miriše na novac. Ne govorimo o lutriji, već o nečemu što si već zaradio, ali si zaboravio da postoji.

Šta se dešava baš tog dana? Astrološki gledano, Sunce ulazi u znak Vage, a Merkur pravi aspekt sa Jupiterom – što u prevodu znači: dolazi ti vest, poruka, ili obaveštenje koje ti vraća ono što ti pripada. Možda je to povraćaj poreza, stara uplata, ili čak novac od honorara koji ti je promakao u inboxu.

Kako da se pripremiš?

Ne moraš da radiš rituale. Dovoljno je da pregledaš stare mejlove, proveriš aplikacije za plaćanje, i setiš se da si možda nekome pozajmio novac. Ako si Vaga, ovo je tvoj trenutak da naplatiš ono što si zaboravio. Ako nisi – proveri podznak.

Zašto baš Vage?

Zato što ovaj znak nosi karmu ravnoteže. Kad god su davali više nego što su primali, univerzum im to vraća u neočekivanom trenutku. A 23. septembar je upravo taj dan.

Lični ugao Pisac ovog teksta je Vaga. I da, prošle godine baš tog dana stigla je uplata iz inostranstva koju je otpisao. Nije magija – samo sinhronicitet.

Praktičan savet

Postavi podsetnik za 23. septembar. Ne moraš da veruješ u horoskop, ali veruj u mogućnost da si nešto propustio.

