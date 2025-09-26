Ako si rođen u ovom znaku, sreća ti dolazi u talasima – ali svaki ima svoju cenu

Znak koji ne zna za mirnu sreću – uvek mora nešto da pusti da bi dobio.

Ako si rođen u znaku Riba, znaš kako izgleda kad ti život da – pa odmah proveri da li si spreman da to zadržiš. Sreća ti ne dolazi u tišini. Kod tebe je to uvek u talasima: jedan te podigne, drugi te testira. Ali i kad padneš, znaš da si živ.

Ribe ne znaju za ravnu liniju

Ovaj znak je rođen da oseća duboko. Njegova sudbina je da ide gore-dole, kao emocija koju ne možeš da objasniš. Kad mu se smeši sreća, to je obično posle unutrašnjeg lomljenja. I obrnuto. Zato Ribe često kažu: „Ne verujem kad mi ide dobro, jer znam da dolazi lekcija.“

Cenu ne plaćaš novcem, već dušom

Sreća ti stigne kad se najmanje nadaš, ali uvek sa računom. Plaćaš kroz odnose, kroz intuiciju koja te vodi u nepoznato, kroz osećaj da si nešto morao da pustiš. Ipak, ne bi menjao taj ritam za mirnu vodu. Jer znaš da se u talasima krije tvoja snaga.

Kako da prepoznaš kad dolazi talas?

Kad ti se sve smiri, kad pomisliš „E, sad je okej“, to je znak da se sprema sledeći udar. Ali ti si naučio da plivaš. Ne paničiš. Znaš da je svaka sreća koja ti dolazi zapravo test: da li si spreman da je zadržiš bez da izgubiš sebe.

Šta ti donosi ova godina?

Ova godina ti donosi baš to: talase koji te bude, ali i šansu da konačno naučiš da stojiš na dasci. Da ne budeš samo putnik, već surfer. Da ne čekaš da prođe, već da uhvatiš ritam. Jer sreća nije ono što ti se desi – već ono što znaš da izdržiš.

