Ako ste jedan od ova 3 znaka, neko iz prošlosti će se vratiti u vaš život u novembru

Iako često ostavljamo ljude u prošlosti sa razlogom, tri horoskopska znaka imaju nekoga iz prošlosti koga će vratiti u njihove živote u novembru 2025. Bilo da je u pitanju stari prijatelj od koga ste se udaljili, bivši od koga ste krenuli dalje ili bivši kolega, prema astrologu Elizabet Brobek, ne ostaju svi iz prošlosti ovih astroloških znakova tamo ovog meseca.

Od slučajnih ljudi koji vas kontaktiraju na mreži do slučajnih susreta sa bivšim, otkrićete da vam se prošlost vraća na neočekivane načine. I dok je previše lako otpisati ove pojedince i pobeći u drugom smeru, nemojte previše žuriti. Primamljivo je, ali nisu svi iz vaše prošlosti ovde da vam pogoršaju život.

1. Blizanci – držite svoja vrata otvorena u novembru

Prema Brobeku, verovatnije je nego bilo koji drugi horoskopski znak da će vam se neko iz prošlosti vratiti u život u novembru. Iako sada može zvučati bizarno, možda ćete se čak naći u vezi sa nekim koga ste poznavali u narednih nekoliko nedelja.

„Možda ćete se naći u situaciji da ponovo rasplamsate romansu“, objasnio je Brobek. „Možda ćete se takođe naći u situaciji da započnete romansu sa nekim iz svoje prošlosti.“

Dakle, ako ste Blizanci i tražite ljubav, držite svoja vrata i direktne poruke otvorene u novembru. Ko zna, možda ćete pronaći baš ono što tražite — i više!

2. Bik – osećaćete se mnogo srećnije zbog nekog

Neko iz vaše prošlosti se vraća u novembru 2025. Sada je, tipično, konsenzus da nikada ne ulazite u vezu sa nekim iz vaše prošlosti. Bez obzira koliko su mogli biti divni, većina ljudi zadržava prošlost tamo gde joj je mesto. Međutim, Brobek vas poziva da razmislite, jer to zapravo može biti pozitivno za vas.

„Ova osoba može otvoriti velika vrata mogućnosti za vas“, rekao je Brobek, dok se nalazite na uzdizanju u svim aspektima svog života. Kao rezultat toga, očekujte da ćete se osećati mnogo srećnije jer ćete se više zabaviti nego što ste se do sada zabavili u 2025. Od odlaska na koncerte do uživanja u lepim večerama zajedno, izlazićete iz svoje zone udobnosti dok ponovo istražujete svoju vezu.

3. Ribe – ne dozvolite da udarite glavom u zid

„Možda ćete se ovog meseca osećati mnogo nostalgičnije“, rekao je Brobek, jer se neko iz vaše prošlosti vraća u novembru. I dok ovo može izgledati kao prolazni osećaj, verovatno je da će neko iz vaše prošlosti ponovo ući u vaš život kada to najmanje očekujete.

Zbog toga, nemojte se iznenaditi ako ponovo rasplamsate svoju vezu. Kao što je Brobek rekao, „Svaka veza u koju uđete verovatno će biti pomalo neočekivana.“ Bilo da je u pitanju bivša avantura koja nikada nije uspela ili stvarni bivši, otvorenost i spremnost da ponovo istražite mogu biti sreća koju ste tražili.

Uprkos tome, ne dozvolite sebi da udarite glavom a da ne napravite korak unazad. Iako univerzum možda podstiče ponovno povezivanje, ponekad su ponovna povezivanja namenjena potvrdi onoga što već znate.

(Krstarica/YourTango)

