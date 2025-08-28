Ako ste među ova 2 znaka, sledeći dani će vas prodrmati do srži – zvezde ne štede

Spremite se – sledeći dani donose odluke koje menjaju život iz korena.

Neki dani nisu obični. Neki dani dođu kao šamar, kao ogledalo, kao poziv da se probudiš. Ako ste rođeni u znaku škorpije ili blizanaca, sledeći period biće sve osim miran. I to nije loše – to je šansa.

Škorpije: vreme je da skinete oklop

Škorpije, vi ste majstori kontrole. Ali naredni dani će vas naterati da pustite. Da priznate sebi šta vas boli, šta vas koči, šta vas zapravo pokreće. Biće to emotivni rollercoaster, ali onaj koji vodi ka oslobađanju. Moguće su važne odluke u ljubavi, raskidi koji bole ali leče, kao i susreti koji menjaju sve.

Blizanci: vreme je da se usmerite

Blizanci, vi ste večiti tragači. Ali sada dolazi trenutak kada ćete morati da izaberete pravac. Poslovne ponude, neočekivani razgovori, pa čak i selidbe – sve je na stolu. Važno je da ne bežite od odgovornosti. Ovaj period traži fokus, ali donosi nagradu onima koji se usude da kažu „da“ sebi.

Šta možete da uradite?

Ne ignorišite intuiciju. Pišite, pričajte, analizirajte. Ako osećate da vas nešto „vuče“, to nije slučajno. Ovo je vreme kada se ne donose odluke iz glave, već iz stomaka. I ne zaboravite – promena ne mora da boli da bi bila stvarna.

Ne bojte se da vas promeni

Ovi dani nisu kazna. Oni su poziv. Ako ste škorpija ili blizanac, nećete izaći isti iz ovog perioda. Ali ono što dolazi – biće iskrenije, dublje i više vaše nego ikad pre.

