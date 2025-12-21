Ako ste rođeni na neki od ovih datuma, čuvaju vas više sile

Prema numerologiji, postoje ljudi koji su od rođenja posebno zaštićeni višim silama, a sve zbog svog datuma rođenja. Ta zaštita može dolaziti od Boga, svetitelja zaštitnika, anđela čuvara ili predaka koji nad njima bdiju. Veruje se da takve osobe nose snažnu duhovnu energiju i da nisu lako podložne negativnim uticajima, poput uroka, zavisti, loših misli ili namernih pokušaja da im se poremeti životni put i unutrašnji mir. Kada se neko pokuša umešati u njihov život sa lošim namerama, te više sile vraćaju ravnotežu i štite onoga kome je namenjena zaštita. Ako prepoznajete sebe u tome, nema razloga za strah — naprotiv, važno je negovati veru, zahvalnost i duhovnu povezanost, jer se tako zaštita dodatno osnažuje i blagoslovi umnožavaju. Da li ste spremni da saznate više o tome?

Broj rođenja: 1, 10, 19, 28

Ovim brojevima rođenja vlada planeta Sunce. Duhovno su zaštićeni nekim božanskim silama, a to možete osetiti po načinu na koji hodaju i kako drugi ljudi reaguju kada počnu da govore. Oni imaju drugačiju vrstu aure i pozitivne vibracije i to je razlog zašto ih ljudi privlače i zavide im jer preživljavaju čak i u najtežim situacijama koje im ljudi stvaraju.

Brojevi rođenja 2, 11, 20, 29

Ovim brojevima rođenja vlada Mesec, koji je vodeni znak. Ovim ljudima uglavnom upravlja vladajuća planeta Čandrama, poznata kao Man ka Karaka, a energija Meseca se stalno menja. Vodi ih i štiti i energija Šive, koja je ukrasila Mesec na njegovom čelu. Pošto imaju najneviniju auru i zaista su osetljivi, zato ovim ljudima pružaju zaštitu i blagoslove.

Brojevi rođenja 9, 18, 27

Ovim brojevima rođenja upravlja planeta Mars i puni su hrabrosti, moći i snage. Ove ljude štite božanske sile koje im daju energiju ratnika. Oni dobijaju božansku snagu iz tih energija i štite ih od zlih sila i drugih zlonamernih energija. Ove božanske energije im daju neustrašivost, snažnu fizičku snagu da se bore i štite ih od njihovih skrivenih neprijatelja.

Broj rođenja 7, 16, 25

Ljudima rođenim na ove datume vlada planeta Ketu, koja je planeta senke i predstavlja izolaciju, misteriju i intuiciju. Ove ljude štite božanske mistične energije, koje im daju moć da postanu moćne duhovne osobe i više su skloni duhovnom svetu nego materijalističkom zbog svog unutrašnjeg poziva.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com