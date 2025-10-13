Ako ste rođeni ovih datuma, veća je šansa da ostanete sami – evo zašto

Numerolozi i astrolozi tvrde da određeni datumi rođenja nose posebnu energiju koja utiče na ljubavni život. Ljudi rođeni ovih dana često imaju izraženu potrebu za slobodom, visoke standarde i ne pristaju na kompromise, pa zbog toga duže ostaju sami ili čekaju „pravog“ partnera.

1. dan u mesecu — vođeni Suncem

Osobe rođene prvog dana u mesecu odišu samopouzdanjem i snagom. Njihova nezavisnost i ambicija čine ih privlačnima, ali i zahtevnima u odnosima. Ne pristaju na partnere koji sputavaju njihov sjaj i čekaju nekoga ko će ih inspirisati i pratiti u njihovim ciljevima.

16. dan u mesecu — pod uticajem Neptuna

Rođeni 16. dana imaju bogat unutrašnji svet i često deluju misteriozno. Iako su romantični, skloni su povlačenju u sebe i maštanju o idealnoj vezi, umesto da otvoreno pokažu osećanja. Zbog toga mogu dugo ostati sami dok ne pronađu partnera koji će im pomoći da sruše zidove i otvore se.

27. dan u mesecu — snaga Marsa

Ljudi rođeni 27. dana imaju visoke standarde i ne pristaju na manje od onoga što žele. Njihova odlučnost i energija mogu delovati zastrašujuće, ali kada pronađu pravog partnera, postaju najodaniji i najstrastveniji saputnici. Do tada, radije biraju samoću ili prolazne avanture.

31. dan u mesecu — pod vladavinom Urana

Rođeni 31. dana često biraju nekonvencionalne puteve u životu i ljubavi. Njima je potrebna sloboda, individualnost i partner koji će ih pratiti u njihovim vizijama. Ne žure u vezu i radije čekaju osobu koja će deliti njihove snove i ideale.

Datumi 1, 16, 27. i 31. u mesecu izdvajaju se kao oni koji donose veću verovatnoću da osoba duže ostane sama. Ipak, to ne znači da ljubav neće doći – već da će se dogoditi tek kada pronađu nekoga ko u potpunosti odgovara njihovim visokim kriterijumima i životnoj energiji.

