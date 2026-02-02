Ako ste rođeni u „karmičkoj zoni“, onda morate da ispravite greške prošlosti: Pakao nećete moći da izbegnete!

Numerologija već vekovima intrigira ljude širom sveta, a jedan od zanimljivih koncepta je teorija o „karmičkoj zoni“.

Numerologija već vekovima intrigira ljude širom sveta, a jedan od zanimljivih koncepta je teorija o „karmičkoj zoni“.

Prema ovoj teoriji, osobe rođene između 14. i 22. u mesecu imaju posebnu karmu koja zahteva ispravljanje grešaka iz prošlih života. Svaka grupa datuma nosi svoju specifičnu „karmičku kaznu“ prema numerološkim tumačenjima.

14. u mesecu: Ispravljanje pohlepe

Osobe rođene 14. u mesecu, prema numerologiji, trebalo bi da isprave greške pohlepe iz prošlog života. Njihov zadatak je da pronađu umerenost u svemu što rade, kako bi ispravili karmičke greške.

15. u mesecu: Biranje između svetla i tame

Numerolozi tvrde da su osobe rođene 15. u mesecu u prošlosti mnogo zgrešile, te da danas imaju izbor između tamne i svetle strane. Njihov izbor će odrediti ispravljanje grešaka iz prošlosti i uticati na njihovu sadašnjost i budućnost.

16. u mesecu: Popravljanje porušenog

Oni koji su rođeni 16. u mesecu, prema numerološkim tumačenjima, imaju zadatak da popravljaju sve ono što su uništili u prošlom životu. Njihova karmička kazna je vezana za obnavljanje i popravljanje.

17. u mesecu: Kazna za krađu slave

Osobe rođene 17. u mesecu, prema numerologiji, su u prošlom životu bili gladni slave i krađe tuđih ideja. Kao karmičku kaznu, numerolozi navode da im neće biti dato da postignu velike uspehe u ovom životu.

18. u mesecu: Borba za istinu

Numerološka tumačenja ukazuju da su osobe rođene 18. u mesecu bile prevaranti u prošlom životu, te da je njihov zadatak u ovom životu da ostanu na strani istine i integriteta.

19. u mesecu: Poštovanje pravila

Oni koji su rođeni 19. u mesecu, prema numerološkim verovanjima, zloupotrebljavali su moć i ovlašćenja u prošlosti, te će sada morati da strogo poštuju pravila kako bi ispravili karmičke greške.

20. u mesecu: Tradicionalnost kao ispravljanje greha

Numerologija sugeriše da su osobe rođene 20. u mesecu bile glavni grešnici u prošlom životu, te da im je suđeno da budu tradicionalisti koji poštuju porodicu u ovom životu.

21. u mesecu: Vernost domovini

Osobe rođene 21. u mesecu, prema numerološkim tumačenjima, izdale su svoju domovinu u prošlom životu. Zato im se savetuje da budu verni svojoj zemlji kako bi ispravili karmičke greške.

22. u mesecu: Nadoknada prema deci

Numerologija upućuje da osobe rođene 22. u mesecu imaju tešku karmu povezanu sa decom, te da je njihov zadatak u ovom životu da nadoknade grubost prema najmlađima iz prošlog života.

