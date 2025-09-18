Ako ste rođeni u ova 4 datuma – karmički reset vam kuca na vrata

Četiri datuma, četiri sudbine. Da li ste među onima kojima se karma upravo resetuje?

Neki datumi nisu samo brojevi – oni su kodovi. Ako ste rođeni baš u jednom od ova četiri, pripremite se za duboku promenu. Ne zato što zvuči mistično, već zato što se ciklus zatvara. A kad se karma resetuje, život ne pita da li ste spremni.

Rođeni 7. januara

Vaša godina počinje tiho, ali nosi duboku poruku. Broj 7 je simbol introspekcije, duhovnog buđenja i završetka jednog karmičkog kruga. Ako ste rođeni tog dana, očekujte da se stvari koje ste dugo trpeli – raspadnu. I to ne da vas kazne, već da vas oslobode.

Rođeni 13. aprila

Broj 13 nosi reputaciju “nesrećnog”, ali u karmičkom smislu – to je broj razbijanja iluzija. Ako ste rođeni tog dana, sledeći period će vas naterati da se suočite sa sobom. Nema više maski, nema više kompromisa. Reset dolazi kroz istinu, čak i ako boli.

Rođeni 21. juna

Letnji solsticij, najduži dan u godini. Rođeni tog dana nose svetlo, ali i teret da ga ne potroše uzalud. Karmički reset za vas znači da ćete morati da birate: da li živite za druge ili konačno za sebe? Očekujte da se odnosi menjaju, da se granice postavljaju.

Rođeni 9. novembra

Broj 9 je kraj, ali i mudrost. Ako ste rođeni tog dana, karmički reset dolazi kroz oproštaj. Nećete moći da nastavite dalje dok ne pustite ono što vas drži u prošlosti. Ovo je godina kada se zatvaraju vrata – ali samo da bi se otvorila ona prava.

Šta da radite ako ste među njima?

Ne paničite. Karmički reset ne znači katastrofu, već priliku. Pišite, čistite, menjajte rutine. Obratite pažnju na snove, intuiciju, znakove. Ako osećate da vas nešto “vuče” – to je karma koja se pomera.

