Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. donosi vam sreću i bogatstvo

Petak 13. mnogi smatraju nesrećnim, Strelci bi mogli doživeti suprotno. Ako ste rođeni u ovom znaku mogli bi zgrnuti bogatstvo 13. marta.

Astrologija sugeriše da ovaj dan ne mora svima doneti lošu energiju. Međutim, ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. može biti iznenađujuće povoljan i doneti prilike koje se ne javljaju često.

Sujeverja povezana sa ovim datumom su toliko rasprostranjena da ga neki ljudi doživljavaju sa izvesnom dozom nelagode ili opreza. Petak 13. se u mnogim kulturama smatra nesrećnim danom.

Ove godine takav datum dolazi ove nedelje. Naime, u petak, 13. marta, ponovo je petak 13, dan koji mnogi smatraju nesrećnim. Dok će ga neki dočekati sa oprezom i dozom sujeverja, astrologija sugeriše da bi mogao doneti suprotno, sreću i neočekivane prilike za određene znakove.

Astrologija veruje da određene kombinacije datuma, planeta i energija mogu imati posebno jak efekat na određene znakove.

Dok neki mogu osećati povećanu napetost ili nesigurnost tog dana, drugi mogu doživeti talas sreće, inspiracije ili povoljnih okolnosti.

Neočekivana poslovna prilika

Strelci se često smatraju srećnima, a petak 13. bi mogao dodatno naglasiti njihovu prirodnu sklonost ka dobrim prilikama. Ovim znakom vlada Jupiter, planeta povezana sa rastom, optimizmom i srećnim okolnostima u astrologiji. Zbog toga, Strelci često osećaju da ih život vodi ka dobrim ishodima. Čak i kada situacije na prvi pogled ne deluju obećavajuće.

Na dan koji mnogi smatraju nesrećnim, Strelci bi mogli doživeti potpuno suprotan efekat. Energija tog datuma može stimulisati njihovu hrabrost i želju za avanturom, tako da bi mogli donositi odluke koje se kasnije ispostave izuzetno povoljnim. To bi mogla biti neočekivana poslovna prilika, uspešan razgovor, dobre vesti ili sastanak koji otvara nova vrata.

Strelci su poznati po tome što ne dozvoljavaju da ih strah ili sujeverje sputavaju. Upravo zbog tog stava često su spremni da urade ono što drugi izbegavaju. Kada se mnogi povuku i odluče da igraju na sigurno, Strelci često rizikuju i pokušavaju nešto novo. Upravo u takvim trenucima sreća može biti posebno naklonjena njima.

Dan koji može doneti preokret

Petak 13. može biti podsetnik za Strelce da se sreća često krije upravo kada je najmanje očekujemo. Umesto da ovaj dan dožive kao loš znak, mogli bi da ga iskoriste kao priliku za smele poteze, nove planove ili odluke koje su dugo odlagali.

Naravno, astrologija ne može garantovati ishode. Ali ako ste rođeni u znaku Strelca, navikli ste na činjenicu da vam optimizam i otvorenost za nova iskustva često donose zanimljive mogućnosti. Zato bi petak 13., koji pada 13. marta, za vas mogao biti dan koji pokazuje da ono što drugi smatraju lošom srećom ponekad može postati neočekivana sreća.

(Index.hr)

