Ako vam je podznak u ovom znaku – uskoro izlazi na videlo ko vam radi iza leđa

Da li osećate da se nešto skriva od vas? Saznajte zašto baš sada, ako vam je podznak u ovom znaku, sve tajne izlaze na svetlost dana.

Koliko puta ste u poslednje vreme osetili da se osmesi ljudi oko vas ne poklapaju sa energijom koju vam šalju? Taj neugodan osećaj u stomaku nije slučajnost, već intuicija koja vrišti da budete na oprezu. Za sve vas kojima je podznak u ovom znaku – a govorimo o intenzivnoj i pronicljivoj Škorpiji – univerzum je upravo upalio reflektore u vašoj dvanaestoj kući tajni. Dolazi trenutak kada se zavese podižu i kada ćete kristalno jasno videti ko je sve vreme bio na vašoj strani, a ko je igrao dvostruku igru.

Zašto baš sada tajne izlaze na površinu?

Trenutni planetarni tranziti formiraju specifičan aspekt koji deluje kao detektor laži za vašu energiju. Kada imate podznak u ovom znaku, vaša prirodna sumnjičavost često vas čuva od nevolja, ali sada planete u vašem polju skrivenih neprijatelja rade prekovremeno. Nije reč o paranoji, reč je o energetskom čišćenju. Pluton, vaš vladar, u izazovnom aspektu tera sve ono što je gurnuto pod tepih da izađe na videlo. Ovo nije period za strah, već za otrežnjenje koje vam je dugo bilo potrebno kako biste nastavili dalje bez tereta lažnih prijateljstava.

3 znaka da vam neko radi iza leđa

Kako biste bili sigurni da vas intuicija ne vara, obratite pažnju na sledeće promene u ponašanju ljudi iz vaše neposredne blizine. Osobe koje imaju podznak u ovom znaku obično prve primete ove suptilne signale:

Ako razgovor utihne čim vi uđete u prostoriju, to je klasičan signal da ste bili tema razgovora.

Ljudi koji osećaju krivicu često pokušavaju da je zamaskiraju iznenadnim i ničim izazvanim komplimentima.

Oči ne lažu. Ako neko ne može da izdrži vaš prodoran pogled, verovatno krije informaciju koja vas se tiče.

Kako iskoristiti ovaj period u svoju korist?

Možda deluje zastrašujuće saznanje da vam neko nije lojalan, ali zapravo, ovo je jedan od najmoćnijih perioda za vas. Kada je podznak u ovom znaku aktiviran na ovaj način, vi dobijate šansu da „provetrite“ svoj život. Nemojte ulaziti u direktne konflikte odmah. Mudrost Škorpije nalaže da posmatrate, beležite i strateški se distancirate. Dozvolite istini da se sama razotkrije, jer će se osoba koja vam radi iza leđa uskoro sama saplesti o sopstvene spletke.

Zapamtite, nema većeg oslobođenja od trenutka kada shvatite ko zaslužuje mesto za vašim stolom, a ko je tu bio samo zbog koristi. Ovaj astrološki tranzit je vaš saveznik, čistač koji uklanja korov iz vaše bašte odnosa. Dočekajte istinu uzdignute glave, jer će vas ona učiniti jačim nego ikada pre. Vaš podznak u ovom znaku nije prokletstvo, već vaš najjači štit.

