Ako vam treba rame za plakanje, nađite ova 3 znaka horoskopa, najčešće preuzimaju tuđe probleme na sebe!

Nekim ljudima jednostavno nije dovoljno da se brinu i rešavaju samo svoje probleme, oni osećaju potrebu da nose i teret drugih. Čim osete da netko pati ili se muči, odmah stavljaju tuđe probleme na svoja ramena, često zaboravljajući da i sami imaju dovoljno briga. Njihova empatija i odanost plemenite su osobine, ali neretko ih dovode do iscrpljenosti.

U horoskopu postoje znakovi koji se gotovo uvek nađu u ulozi „spasitelja“, čak i kada ih niko ne zamoli.

Ova 3 znaka najčešće preuzimaju tuđe probleme kao da su njihovi sopstveni.

Rak

Rakovi imaju snažnu potrebu da štite ljude koje vole. Ako neko od njihovih bližnjih pati, Rak to doživljava gotovo jednako kao svoju bol. Brzo preuzimaju tuđe brige i pokušavaju ih rešiti, ne shvatajući da se pritom često iscrpljuju više nego što bi trebali. Za njih je pomaganje izraz ljubavi, pa im je teško postaviti granice.

Ribe

Ribe su neverojatno saosjećajne i osetljive na tuđe emocije. One gotovo da nemaju filter, svaku tuđu tugu osećaju kao sopstvenu. Zbog toga često preuzimaju probleme svojih prijatelja, partnera ili čak stranaca, verujući da mogu olakšati drugima. Njihova dobrota je divna, ali ponekad zaborave da nisu odgovorne za celi svet.

Devica

Device imaju urođenu potrebu da popravljaju stvari. Kada neko iz njihovog kruga prijatelja i poznanika ima problem, one ga automatski preuzimaju i pokušavaju pronaći rešenje. Njihov praktičan um i organizovanost savršeni su za rešavanje tuđih izazova, ali zbog toga često same ostaju opterećene i iscrpljene. Devica retko kaže „ne“, jer veruje da je upravo ona ta koja mora sve ponovo posložiti i popraviti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com