Ako vas muči bilo koji od ova 3 problema, apsolutno okrivite retrogradni Merkur tvrdi poznati astrolog

Retrogradna faza činila je vaš fitilj kraćim nego obično, a vašu iskrenost brutalnijom nego inače. Retrogradni Merkur umešao je svoje prste.

Srećom, poslednji retrogradni Merkur u 2025. godini završava se 29. novembra. Verovatno ste ovih dana osećali da imate određene probleme. Možete apsolutno okriviti za to retrogradni Merkur.

Ako ste se u poslednje vreme srušili, nije samo do vas – apsolutno možete kriviti retrogradni Merkur. Kako je objasnila astrolog za karijeru i biznis Alis Hu, ovaj retrogradni Merkur je počeo 9. novembra, počevši od Strelca pre nego što se vratio kroz Škorpiju.

Prema AstroTvinsima, ova retrogradna faza je verovatno učinila vaš fitilj mnogo kraćim nego obično, a vašu iskrenost malo brutalnijom nego što je verovatno potrebno.

Preispituje vaše vrednosti i kvaliteta vašeg rada. Ovaj retrogradni Merkur nas testira kao nijedan drugi. Uprkos zamkama sve postaje lakše kada se retrogradni Merkur završi 29. novembra.

Ako ste se srušili na bilo koji od ova tri načina, možete apsolutno kriviti retrogradni Merkur:

1. Osećate se kao da imate egzistencijalnu krizu

Retrogradni Merkur ima način da izvuče na videlo naše najveće nesigurnosti. Od stresa oko karijere do veze, u osnovi je posao retrogradnog Merkura da vas natera da preispitujete sebe.

Astrolog Indigo Selah-Džejl je predložila da duboko udahnete i dvaput razmislite pre nego što krenete u spiralu. Ovo će vas ne samo spasiti od donošenja impulsivnih odluka, već će biti mnogo lakše krenuti napred kada se retrogradni Merkur završi 29. novembra.

Najvažnije je da zapamtite da „Ništa nije trajno“, uverila je Selah-Džejl. „Zato pokušajte da se ne previše zanosite onim što se dešava.“

2. Kao da nemate pojma šta radite na poslu

Retrogradni Merkur može dovesti do toga da „prođete kroz više sindroma prevaranta nego normalno“. Može usporiti priznanje koje dobijate od kolega ili šefova, što može pogoršati ovaj osećaj.

Ako se to desi, duboko udahnite i potrudite se da se opustite. Nemojte unapred da razmišljate o svim stvarima koje naizgled idu po zlu na poslu. Psiholog dr Džesika Vanderlan rekla je Američkom psihološkom udruženju (APA) da je dobro da se zapitate: „Koje činjenice potvrđuju da zaslužujete da budete na svojoj poziciji?“ Ako se mučite da sami odgovorite na ovo pitanje, Vanderlan kaže da angažovanje voljene osobe izuzetno pomaže.

„Deljenje vaših osećanja prevaranta sa drugima ne samo da može smanjiti usamljenost, već i otvoriti vrata drugima da podele ono što vide u vama“, napisala je APA.

3. Sve što kažete izvučeno iz konteksta

Strelac i Škorpija su dva brutalno iskrena horoskopska znaka koja se ne plaše da kažu šta misle. Pošto je retrogradni Merkur poznat po tome što izaziva pogrešnu komunikaciju. Ova brutalna iskrenost se ne prevodi uvek dobro. „Pošto postoje neke stvari koje ćete videti na poslu, a koje moraju biti drugačije, ovo je loša ideja“, upozorio je Hu.

Ako se zaista osećate primoranim da kažete šta mislite, obavezno odvojite trenutak da razmislite o tome kako će to biti doživljeno.

„Budite veoma oprezni tokom ovog vremena da biste izbegli tračeve i povratno kanalisanje koje nije za veće dobro ili koje nije pozitivno“, predložio je Hu.

