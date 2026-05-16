Anđeli čuvaju ova 4 znaka: Do kraja maja ulaze u božanski period sreće i blagostanja

Anđeli čuvari znakova ovih dana rade prekovremeno za četiri horoskopska znaka, a ovi miljenici sudbine to će brzo osetiti na svojoj koži. Do kraja maja stiže period koji se pamti, pun mirnog sna, iznenadnih dobrih vesti i situacija koje se rešavaju same od sebe.

Ako ste se mesecima borili sa zidom koji ne popušta, baš sada se pojavljuju pukotine kroz koje konačno prolazi svetlost.

Rak: anđeoski blagoslov vraća mir u dom

Rak konačno prestaje da nosi tuđe terete na svojim leđima. Period koji dolazi donosi smirenje u porodičnim odnosima i jednu vest koja menja atmosferu u kući.

Neko ko vam je davno okrenuo leđa traži način da popravi stvari. Finansije se stabilizuju kroz posao koji ste skoro otpisali, a vaša intuicija postaje vaš najbolji saveznik u donošenju odluka.

Vaga: period sreće i blagostanja kroz ljubav

Vaga ulazi u fazu u kojoj prestaje da bira između dva loša rešenja. Pred vama je susret sa osobom koja menja perspektivu, bilo da je u pitanju ljubav ili saradnja.

Zauzete Vage osećaju ponovno paljenje stare iskre, dok slobodne dobijaju priliku da konačno prodišu. Posao donosi pohvalu šefa, a sa njom i nešto opipljivije od običnih reči.

Strelac: nebeski čuvari horoskopa otvaraju nova vrata

Strelac dobija ono što je dugo tražio, ali na potpuno neočekivan način. Putovanje koje ste odlagali pojavljuje se kao prilika, a uz njega i poznanstvo koje menja tok narednih meseci.

Stari dugovi se naplaćuju, a vi prestajete da brinete o sitnicama koje su vam ranije kvarile dan. Zdravlje se popravlja čim izbacite jednu naviku koja vam je oduzimala energiju.

Ribe: božanska zaštita znakova vraća veru u sebe

Ribe konačno skidaju masku koju su nosile pred svetom. Period sreće i blagostanja donosi vam priznanje za rad koji niko nije primećivao.

Osoba iz prošlosti šalje poruku koja vas iznenadi, ali ovog puta vi diktirate uslove. Kreativni projekti dobijaju zeleno svetlo, a mala investicija koju ste se plašili da napravite pokazuje se kao najpametniji potez godine.

Kako iskoristiti anđeoski blagoslov do kraja maja?

Najveća greška je čekati da se čudo desi samo. Anđeli čuvari znakova deluju kroz vaše odluke i postupke, a ne mimo njih.

Zapišite tri najvažnije želje i krenite ka njima – makar i najsitnijim koracima. Istovremeno, strogo izbegavajte svađe oko sitnica jer vam one samo troše dragocenu energiju.

Ako ovih dana osetite snažan poriv da pozovete nekoga posle dugog ćutanja, obavezno poslušajte taj unutrašnji glas.

