Anđeli im šalju dar: Samo izabrani znakovi horoskopa u oktobru pronalaze svoj bunar želja

Možda se i vama ispuni želja.

Jeste li ikada imali onaj osećaj da vam univerzum, baš u pravom trenutku, otvara vrata koja su do tada bila zaključana? E, upravo to se dešava nekim horoskopskim znakovima u oktobru. Njima se smeši nešto posebno – kao da su pronašli sopstveni bunar želja. I ne, ne govorimo o bajci, već o trenutku kada se želje, upornost i sreća konačno ukrste.

Rak – vreme je da se srce nagradi

Rakovi će u oktobru konačno doživeti da im se ispune one tihe, dugo skrivane želje. Ako ste Rak, možda ste često stavljali tuđe potrebe ispred svojih. E pa, sada vas univerzum gura da konačno mislite na sebe. Možda će vam se ostvariti želja o kojoj ne pričate nikome – nova ljubav, pomirenje ili jednostavno mir koji toliko priželjkujete. Zar to nije vrednije od svega?

Devica – plodovi truda konačno stižu

Device su poznate po tome da nikada ne prestaju da rade na sebi. I baš zato oktobar donosi plodove tog truda. Ako ste Devica, verovatno već osećate da vam se nešto veliko sprema. Možda će se ostvariti poslovna želja koju ste godinama gradili. Ili pak ona mala, lična, kao što je selidba na mesto o kojem sanjate. Setite se samo koliko puta ste rekli sebi: “Još malo, pa će sve doći na svoje.” Sada je taj trenutak.

Strelac – pustolovina pretvara snove u stvarnost

Strelčevi uvek jure za avanturama, a u oktobru će im baš to doneti priliku da ispune želje. Ako ste Strelac, možda će vas jedan put, poziv ili sasvim slučajan susret odvesti pravo ka onome što ste dugo želeli. Znate onaj osećaj kada neplanirano kažete “da” i to promeni tok svega? Upravo to je vaša karta za sreću ovog meseca.

Ribe – intuicija vodi ka ispunjenju

Ribe su uvek bile povezane sa unutrašnjim glasom, a u oktobru će ih intuicija dovesti do željenog cilja. Ako ste Ribe, verovatno osećate da vas nešto vuče u određenom pravcu – poslušajte taj osećaj. Možda će vas baš on odvesti do osobe, situacije ili prilike koja izgleda kao da je iskočila iz vašeg dnevnika želja.

Oktobar je, dakle, mesec u kojem neki znakovi ulaze u svoj lični bunar želja. Možda je i vama poznat taj osećaj – kada se napokon sve kockice slože, kao da univerzum kaže: “Vreme je.”

A vi, da li verujete da i vaše želje čekaju pravi trenutak da izrone?

