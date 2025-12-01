Anđeli vode ovaj znak horoskopa u fazu sreće – posle Nove godine otvaraju mu se vrata uspeha

Postoje trenuci kada čovek ima osećaj da ga nešto nevidljivo štiti.

Kažu kad se putevi razjasne bez vidljivog razloga, to su anđeli koji vas guraju napred. Upravo to očekuje Ribe, znak koji je poznat po svojoj unutrašnjoj intuiciji i sposobnosti da veruje srcem, čak i onda kada im sam razum ćuti.

Posle Nove godine, ovaj vodeni znak ulazi u fazu sreće kakvu dugo nije osetio. Kao da se složile kockice: okolnosti se popravljaju, ljudi koji su ranije ćutali odjednom pružaju podršku, a prilike dolaze same. Mnogi rođeni u znaku Riba osetiće rasterećenje – kao da je teret koji su godinama nosili napokon pao s leđa. “Vredi li nastaviti?” je pitanje koje su sebi često postavljali, a sada će konačno dobiti odgovor da vredi, i te kako.

Možda se sećate trenutka kada ste želeli da odustanete, ali vas je nešto zadržalo – e baš to je taj glas anđela. Sreća će posebno doći kroz posao i odnose, a oni koji veruju u snagu pozitivne misli videće koliko se život može promeniti kad dopustite da dobra energija uđe u njega.

I nemojte čekati da se “dogodi čudo”. Pripremite teren – završite započeto, oslobodite se stvari koje vas guše, pa makar to bio i jedan nepotreban strah. Zapišite šta želite u Novoj godini i pročitajte to naglas. Dajte sebi dozvolu da budete srećni.

Anđeli ne dolaze da bi vas vodili kroz savršen život, već da vam pokažu put kad ste spremni da hodate.

Ribe – vi ste spremni. Posle praznika, sreća kuca, samo otvorite vrata.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com