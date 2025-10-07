Apokalipsa u najavi! Zvezde najavljuju teške dane za ove znakove – spremite se

Kad zvezde udare – ne pitaju. Jesen 2025. donosi lomove za ove znakove. Spremite se.

Ako ste Lav, Škorpija ili Ribe – pripremite se, jer zvezde vam ne šalju baš najlepše poruke. Ova jesen donosi turbulencije, emotivne udare i testove strpljenja. Nije smak sveta, ali jeste period kad se lomi ono što je bilo krhko.

Zašto baš ovi znakovi?

Lavovi će se suočiti sa gubitkom kontrole, Škorpije sa razotkrivanjem tajni, a Ribe sa razočaranjem u ljude koje su idealizovale. Sve ono što ste gurali pod tepih – izlazi na površinu.

Kako da se pripremim za težak astro period?

Najbolje što možete da uradite jeste da ne paničite. Evo kako da se postavite:

Zapiši šta te najviše muči – kad to vidiš crno na belo, lakše se nosiš s tim. Ne donosi velike odluke u afektu – sačekaj da prođe emotivni talas. Pričaj sa nekim ko te ne osuđuje – prijatelj, terapeut, čak i dnevnik. Ne ignoriši znakove tela – nesanica, umor, nervoza – sve to govori nešto. Podseti se šta si već preživeo – nisi slab, samo si trenutno ranjiv.

Koji dani su najkritičniji?

Najveći pritisak očekuje se oko punog Meseca 17. oktobra i pomračenja Sunca 2. novembra. Tada se mogu desiti emotivne eksplozije, raskidi, otkazi, pa čak i fizički simptomi stresa.

Kako da prepoznam da me „zvezde lome“?

Ako osećaš da ti se sve dešava odjednom, da te ljudi ne razumeju, da si preosetljiv – to je to. Nisi lud, nisi slab – samo si u fazi kad se stari obrasci ruše.

Zaključak za one koji žele da prežive bez drame:

Ne ignoriši intuiciju – ona zna pre nego što znaš.

Ne bori se protiv osećanja – pusti ih da prođu.

Ne traži krivca – traži lekciju.

Ne zaboravi da i ovo prolazi.

