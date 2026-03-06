Aprilski blagoslov stiže za 2 znaka: Otvara se nepresušni izvor novca koji će trajati do jeseni

Aprilski blagoslov stiže za 2 horoskopska znaka! Od 27. aprila otvara se nepresušni izvor novca koji teče mesec za mesecom sve do jeseni.

Aprilski blagoslov ove godine ima dva adresanta – Bik i Škorpija ulaze u najbogatiji period ove godine i novac ne stiže jednom, nego u talasima, mesec za mesecom, sve do septembra.

Od 27. aprila oba znaka ulaze u finansijski ciklus koji donosi stalne, nove prihode. Ne jednokratnu sreću, nego pravi tok novca koji se stalno obnavlja.

Bik: Od aprila svaki mesec stiže nešto novo

Biku april donosi ono što je čekao, uplatu, dogovor, potvrdu. Ali to je samo početak. Iza prve uplate dolazi druga prilika, iza drugog dogovora treći poziv. Venus i Sunce zajedno aktiviraju finansijsku kuću Bika od 27. aprila, a Jupiter od maja pojačava taj tok i drži ga aktivnim sve do jeseni.

Maj donosi novi izvor prihoda, dodatni posao, saradnju ili projekat s redovnom mesečnom naknadom. Jun i jul učvršćuju taj prihod i dodaju još jedan kanal. Do avgusta Bik ima najmanje dva stabilna izvora novca koji rade paralelno.

Škorpija: Aprilski blagoslov stiže kroz drugu osobu

Škorpija u aprilu dobija ključnu informaciju ili ponudu od osobe iz bliskog okruženja i upravo taj aprilski blagoslov otvara finansijski kanal koji teče sve do septembra. Nije to jednokratna pomoć, to je početak zajedničkog prihoda koji raste iz meseca u mesec.

Jupiter od maja direktno jača partnerski sektor Škorpije i garantuje da taj izvor ne presušuje. Jun donosi proširenje, više posla, više novca, veći obim saradnje. Škorpija do jeseni ne brine za prihod, nego bira između više opcija.

Kako izgleda taj „nepresušni izvor“

Ovo nije metafora, radi se o konkretnom novcu koji oba znaka mogu da očekuju:

April: Prva uplata, dogovor ili ponuda koja pokreće sve

Maj: Novi izvor prihoda koji se dodaje na postojeći

Jun: Oba izvora rade, stiže i treća prilika

Jul i avgust: Finansijska stabilnost kakva nije bila dugo

Septembar: Zatvaranje ciklusa s punim računom i jasnom slikom do kraja godine

Zašto ovaj period ne sme da se propusti

Jupiter se na ovu poziciju ne vraća sledećih 12 godina. Prozor je otvoren za oba znaka od 27. aprila do sredine septembra. Svako ko u tom periodu napravi i jedan korak napred, osetiće finansijsku razliku do kraja godine.

Aprilski blagoslov je tu, tok je otvoren. Jedino pitanje je koliko ćeš iz njega zahvatiti.

