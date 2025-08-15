Astro ludilo: Svaki znak horoskopa ima neki poremećaj ličnosti, proverite koji je vaš

Svaki horoskopski znak nosi specifične obrasce ponašanja, a neki su skloni i razvoju određenih poremećaja ličnosti. To ne moraju nužno da budu jako izražena problematična ponašanja, već poneke mane koje ukazuju na lagano „astro ludilo“ koje je zapravo mana svakog znaka Zodijaka.

Pročitajte šta tumače astrolozi i otkrijte koji vas izazovi čekaju iza zvezda.

Ovan – isprekidan eksplozivni poremećaj

Ovnovi su poznati po svojoj impulzivnosti i vatrenom temperamentu. Kada ne uspevaju da kontrolišu bes, mogu pokazati snažne, nesrazmerne ispade besa, što su karakteristike isprekidanog eksplozivnog poremećaja ličnosti.

Bik – opsesivno-kompulzivni poremećaj

Tvrdoglavost Bika često se pretvara u potrebu za savršenstvom i kontrolom. Ako stvari ne idu po planu, Bik može upasti u panično ponavljanje radnji i proživljavati opsesivne misli, tipične za opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti.

Blizanci – zavisnička crta ličnosti

Društveni Blizanci ne podnose usamljenost. Konstantna potreba za potvrdom i podrškom vodi ih u razvoj zavisničkih obrazaca, gde se oslanjaju na druge da bi se osećali voljeno i sigurno.

Rak – paranoidni poremećaj

Osetljivi Rakovi često grade emotivne zidove iz straha da će ih povrediti. Ta pretpostavljena prekomerna opreznost i nepovjerenje prema drugima mogu prerasti u paranoidni poremećaj ličnosti.

Lav – narcistički poremećaj

Prirodni autoritet i potreba za divljenjem mogu preći granicu samoljubivosti. Lavovi su skloni razviti narcistički poremećaj ličnosti, u kojem veruju da su bolji i zaslužuju više pažnje od drugih.

Devica – granični poremećaj

Perfekcionistička priroda Device, uz strah od odbacivanja, ponekad vodi do intenzivnih raspoloženja i impulzivnih odluka. Ti nagli emotivni “padovi i uzleti” ukazuju na tendenciju ka graničnom poremećaju ličnosti.

Vaga – poremećaj samoponižavanja

Ljubazne i diplomatske Vage često sebe stavljaju u drugi plan, verujući da ne zaslužuju više sreće ili ljubavi. Taj obrazac samoponižavanja može dobiti forme samoporazujućeg poremećaja ličnosti.

Škorpion – izbegavajući (anksiozni) poremećaj

Tajanstveni Škorpioni preterano se zatvaraju u sebe kako bi zaštitili svoju privatnost. Kad povlačenje pređe u izbegavanje svih društvenih situacija, javlja se izbegavajući poremećaj ličnosti.

Strelac – antisocijalni poremećaj

Slobodoljubivi Strelci često krše pravila i proveravaju granice. Kada ne poštuju tuđa prava i norme društva, mogu razviti antisocijalni poremećaj ličnosti, u kojem im empatičnost slabi pred željom za ličnom slobodom.

Jarac – radno opsesivni poremećaj

Neprekidna težnja ka uspehu i savršenstvu u poslu vodi Jarčeve u ekstremnu disciplinu. Ako prestanu da odmaraju i paniče zbog svake greške, skloni su radno opsesivnom obliku opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Vodolija – šizotipni poremećaj

Ekscentrične Vodolije često žive po svojim pravilima i veruju u neobična uverenja. Kada te ideje prerastu u deluzije i osećaj da mogu čitati tuđe misli, to upućuje na šizotipni poremećaj ličnosti.

Ribe – histrionični poremećaj ličnosti

Emotivne i nežne Ribe žude za pažnjom. Ako postanu zavisne od tuđe pohvale i dramatizuju svaku situaciju kako bi bile u centru pažnje, to je znak histrioničnog poremećaja ličnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com